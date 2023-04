Ferrari Portofino M: Mansory presenta la sua versione modificata

Mansory ha presentato nelle scorse ore il suo ultimo progetto di tuning che riguarda questa volta la Ferrari Portofino M. Come è possibile vedere dalle varie immagini, la supercar del cavallino rampante ha ricevuto diverse modifiche estetiche.

Adesso, la Portofino M dispone di un hard top retrattile completamente rivestito nella tipica struttura a onde di carbonio Ferrari P200. Inoltre, abbiamo i nuovi cerchi Mansory YN.5 sul profilo laterale e un nuovo impianto di scarico sportivo ad alte prestazioni.

Ferrari Portofino M by Mansory profilo laterale

Ferrari Portofino M: la supercar scoperta ha ricevuto l’attenzione di Mansory

L’intero body kit applicato dal tuner alla vettura di Maranello prevede parti aerodinamiche aggiuntive realizzate in fibra di carbonio. Non è finita qui poiché l’azienda di tuning ha pensato anche di ritoccare l’abitacolo della Ferrari Portofino M, proponendo interni completamente in pelle.

Oltre alla parte estetica, Mansory ha messo le mani sul motore V8 biturbo da 3.9 litri. Di serie, il bolide propone 620 CV di potenza e 760 Nm di coppia massima e offre delle prestazioni davvero niente male. In particolare, scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 320 km/h.

La versione modificata, invece, propone 800 CV e 950 Nm e numeri rispettivi di 2,9 secondi e 335 km/h. Infine, Mansory afferma che la sua Ferrari Portofino M modificata consuma 13,8 litri ogni 100 km nel ciclo combinato ed emette 328 g/km di CO2 sempre nel ciclo combinato.

Almeno per il momento, queste sono le uniche informazioni che il preparatore tedesco ha diffuso sul suo ultimo progetto.

Il tetto si apre/chiude in soli 14 secondi

Ricordiamo che la Ferrari Portofino M presenta un design elegante e dinamico, con linee fluide e curve sinuose che richiamano l’iconico stile italiano. La carrozzeria è stata ottimizzata per migliorare l’aerodinamica e ridurre il peso complessivo, garantendo una maggiore efficienza e un migliore comportamento stradale.

Il frontale è caratterizzato dalla tipica griglia dello storico brand italiano mentre i fari a LED ultrasottili e le prese d’aria laterali donano un aspetto aggressivo e moderno. La capote rigida retrattile in alluminio permette di trasformare la Portofino M in una vera e propria spider in soli 14 secondi, offrendo la massima libertà di godere della guida a cielo aperto.

Il V8 biturbo da 3.9 litri è abbinato a un cambio a doppia frizione F1 a 8 rapporti, che garantisce cambi marcia rapidi e fluidi, massimizzando l’efficienza e il piacere di guida. Inoltre, la Portofino M è dotata del sistema di controllo della trazione elettronico E-Diff, che offre una distribuzione ottimale della coppia tra le ruote posteriori e garantisce una stabilità eccezionale anche nelle condizioni più impegnative.

Propone un abitacolo elegante e premium

L’abitacolo propone un ambiente raffinato e lussuoso, con materiali di alta qualità e dettagli artigianali. I sedili sportivi in pelle e Alcantara garantiscono il massimo comfort e sostegno mentre il volante multifunzione e il quadro strumenti digitale da 10.25 pollici offrono un’esperienza di guida intuitiva e coinvolgente.

In termini di tecnologia, la Ferrari Portofino M è dotata di un sistema di infotainment completo con display touch da 8.8 pollici, connettività Bluetooth e Apple CarPlay, navigatore satellitare e una varietà di funzioni di assistenza alla guida. Tra queste, il cruise control adattivo, l’assistenza al parcheggio, il monitoraggio degli angoli ciechi e la telecamera a 360° rendono la guida più sicura e piacevole.

Le sospensioni adattive con controllo magnetoreologico assicurano un equilibrio perfetto tra comfort e dinamismo, offrendo la possibilità di scegliere tra diverse modalità di guida attraverso il Manettino posto sul volante. Questo consente ai guidatori di adattare l’auto alle loro preferenze e alle condizioni della strada, garantendo sempre una guida su misura.