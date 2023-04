Stellantis è stato uno dei protagonisti del Fleet Motor Day 2023

Nei giorni scorsi è andata in scena la nona edizione del Fleet Motor Day, la manifestazione dedicata ai Fleet & Mobility Manager organizzata da Fleet Magazine con la collaborazione di Top Thousand e il patrocinio di ANIASA e UNRAE. La due giorni tra Roma e Vallelunga ha visto la partecipazione di 69 brand, operatori di settore, oltre 400 fleet manager e raccolto più di 900 partecipanti.

Stellantis è stato grande protagonista dell’evento con la sua gamma elettrificata, una dimostrazione di come l’ampia scelta dei veicoli di Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot garantisca soluzioni innovative per soddisfare le esigenze della clientela B2B, confermando un’attenzione particolare all’impatto ambientale.

DS 4, Alfa Romeo Tonale, Jeep Avenger e Peugeot 408

Stellantis: il gruppo ha mostrato le sue offerte dedicate al mercato business

Riflettori puntati sulle principali novità e su modelli di consolidato successo, sia esposti presso lo stand che disponibili per i test drive. L’entusiasmo dei partecipanti si è espresso anche attraverso le oltre 100 prove effettuate sul circuito di Vallelunga.

In particolare, gli operatori di settore si sono soffermati sui modelli dei premium brand Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia, a dimostrazione di come la vettura aziendale non sia più una mera commodity, ma un biglietto da visita per esprimere la propria personalità e le proprie passioni anche nel tempo libero.

La DS 4 è la berlina compatta progettata dalla casa automobilistica francese che racchiude due anime: elegante con l’allestimento Business nelle versioni PureTech 130, BlueHDi 130 ed E-Tense 224 e quella sportiva con DS Performance Line che aggiunge una motorizzazione benzina da 180 CV presente anche sull’allestimento Cross 4×4 per gli amanti dell’avventura.

Per quanto riguarda l’Alfa Romeo Tonale, una motorizzazione molto apprezzata in Italia è il diesel da 1.6 litri da 130 CV, abbinato al nuovo cambio automatico a doppia frizione TCT a 6 marce, che ne esalta le doti dinamiche e il piacere di guida, riducendo i consumi.

Il Tonale diesel strizza l’occhio alla clientela business con un’offerta nel segmento strategico dei C-SUV premium perché è capace di rispondere alle esigenze dei fleet managers e di chi affronta lunghe percorrenze.

C’erano anche le nuove Avenger e 408

Stesso approccio, ma con una sfumatura di utilizzo maggiormente orientata all’avventura, per il Jeep, leader in Italia nel mercato dei SUV a basse emissioni. L’attenzione del pubblico si è concentrata sulla nuova Jeep Avenger, il primo SUV completamente elettrico del marchio americano di Stellantis e il primo suo modello capace di aggiudicarsi il prestigioso titolo di Auto dell’Anno, oltre ad altri premi di rilevanza internazionale.

L’Avenger presenta dimensioni compatte ed è capace di esprime tutto il DNA del costruttore sia nell’utilizzo urbano che sulle strade bianche e in Italia è disponibile anche con l’evoluta motorizzazione termica da 1.2 litri da 100 CV.

L’evento ha consentito anche di far emergere tutte le qualità della nuova Peugeot 408, che si contraddistingue per la sua postura felina e la sua allure unica, oltre che per l’eccellenza dell’ingegneria incentrata sull’efficienza e l’elettrificazione intelligente. Parliamo di un modello che elargisce emozioni grazie a tecnologie all’avanguardia dedicate al piacere di guida e all’uso intuitivo.

A proposito di proposte eleganti, attraenti, accessibili e alternative ai tradizionali modelli di berlina e SUV di medie dimensioni, ai Fleet Motor Day 2023 c’era anche la Citroën C4 X. Combina l’eleganza tipica di una silhouette fastback con l’aspetto moderno di un SUV. Con i suoi 4,60 metri di lunghezza, propone la raffinatezza senza tempo di una spaziosa quattro porte.

Punta di diamante dell’offerta Opel, la sesta generazione dell’Opel Astra e il nuovo Mokka, che sin dal lancio del 2020 rappresenta il futuro della casa automobilistica tedesca. Infine, parlando di elettrificazione, non poteva ovviamente mancare la nuova Fiat 500 Elettrica, icona dell’elettrificazione made in Italy.

Le dichiarazioni di Fabio Mazzeo

Fabio Mazzeo, direttore della divisione Fleet & Business Solutions di Stellantis, ha detto che è stato un privilegio poter partecipare a un appuntamento prestigioso come il Fleet Motor Day 2023. La vocazione del gruppo è da intensificare i rapporti tra i protagonisti di tutta la filiera per sviluppare insieme relazioni virtuose e profittevoli, e opportunità come questa consentono di veicolare in modo chiaro messaggi importanti circa la situazione attuale, la visione e il futuro del business di Stellantis.

Quest’anno ci sono state tantissime novità con i marchi che sono in grado di dare risposta a ogni esigenza della clientela business. Ad esempio, Mazzeo ha citato tutte la nuova Peugeot 408, lanciata all’inizio di quest’anno. Una vettura è un mix tra un SUV e una fastback e rappresenta per la casa del Leone e il mercato stesso la creazione di un nuovo segmento. I primi riscontri che il gruppo sta avendo sono davvero molto positivi: è una vettura che, secondo le aspettative dell’azienda, riscuoterà successo all’interno del mercato business.

Complessivamente, al Fleet Motor Day 2023, Stellantis ha mostrato tanti prodotti elettrici che vengono apprezzati dalla clientela, ma non è sufficiente: le esigenze dei consumatori cambiano nel tempo e il colosso lavora per essere al passo con i tempi e per anticipare con prodotti e servizi evoluti le nuove necessità.

Per farlo, sta sviluppando ad esempio sistemi di sicurezza attiva sulle vetture e sta cercando di integrare la vita digitale all’interno dei veicoli, con una connettività sempre più evoluta.