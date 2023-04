Free2move rafforza la sua posizione di leader a Parigi con una crescita a tre cifre

Free2move, tra i leader mondiali nella mobilità, annuncia una notevole crescita del 100% del fatturato per auto e al giorno per il suo servizio di car-sharing a Parigi rispetto al 2022. Questa crescita arriva anche dopo l’integrazione della flotta e la tecnologia SHARE NOW nell’ottobre dello stesso anno. Questa integrazione fa parte di un piano di sinergie attuato dalle due società con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione sul mercato.

Le due società gestiscono una flotta di 700 veicoli 100% elettrici, composta dall’iconica Fiat 500e e dalla dinamica Peugeot e-208. Entrambi i modelli sono adatti sia per brevi viaggi quotidiani in car sharing che per viaggi più lunghi per allontanarsi dalla città. Questa nuova autonomia porta a una maggiore soddisfazione degli utenti Free2move che ora beneficiano di un’esperienza migliorata con un maggior numero di auto disponibili, a seguito dell’integrazione di tutti i veicoli SHARE NOW nell’applicazione Free2move, grazie alla quale i clienti possono così prenotare un’auto al minuto, per giorno o anche per mese. Il numero di noleggi per auto al giorno è così aumentato del 100% da ottobre 2022.

“Questo è un passo importante per Free2move. Siamo orgogliosi del nostro successo e ci impegniamo a continuare a fornire ai nostri utenti la migliore esperienza di mobilità possibile. La sinergia tra Free2move e SHARE NOW ci ha permesso di offrire una gamma più ampia di veicoli, che ci permette di soddisfare al meglio le esigenze dei nostri utenti. Non vediamo l’ora di continuare la nostra crescita e contribuire a definire il futuro della mobilità sostenibile”, ha affermato Brigitte Courtehoux, CEO di Free2move.

Questi risultati eccezionali fanno parte della strategia Stellantis Dare Forward 2030. Free2move è orgogliosa di far parte di questa strategia, che mira a fornire soluzioni di mobilità sostenibile per tutti. In qualità di leader nel settore della mobilità su richiesta, Free2move si impegna a svolgere un ruolo attivo nella definizione del futuro della mobilità e a fornire ai propri utenti un modo più sostenibile ed efficiente di viaggiare. L’obiettivo della società è quello di continuare a sviluppare la redditività del proprio servizio di mobilità.