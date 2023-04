Ferrari: ecco cosa è avvenuto durante l’assemblea generale

Ferrari ha annunciato oggi che tutte le delibere proposte agli Azionisti in occasione dell’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di Ferrari (l'”AGM”) tenutosi oggi ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, sono state approvate. L’Assemblea degli azionisti del cavallino rampante ha approvato il Bilancio 2022, ha espresso parere positivo rispetto alla Relazione sulla Remunerazione 2022 e ha approvato un dividendo in contanti di Euro 1,810 per azione ordinaria in circolazione, per un totale di circa Euro 329 milioni.

Le azioni ordinarie in circolazione saranno quotate ex dividendo a partire dal 24 aprile 2023. La record date per il dividendo sarà il 25 aprile 2023 sia su EXM che su NYSE e il dividendo sulle azioni ordinarie in circolazione sarà pagato il 5 maggio 2023. Gli azionisti che detengono azioni ordinarie della Società alla data di registrazione negoziate sul NYSE riceveranno il dividendo in dollari statunitensi al tasso di cambio EUR/USD ufficiale della Banca centrale europea del 17 aprile 2023.

L’Assemblea ha nominato tutti i Consiglieri Ferrari candidati alle elezioni. John Elkann e Benedetto Vigna sono stati eletti amministratori esecutivi della Ferrari. Piero Ferrari, Delphine Arnault, Francesca Bellettini, Eduardo H. Cue, Sergio Duca, John Galantic, Maria Patrizia Grieco, Adam Keswick e Michelangelo Volpi sono stati eletti amministratori non esecutivi di Ferrari.

L’Assemblea ha rinnovato le preesistenti deleghe al Consiglio di Amministrazione della Società della facoltà di emettere azioni ordinarie (per un periodo di 18 mesi dalla data dell’Assemblea), di attribuire il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie e di limitare o escludere pre -diritto di opzione su azioni ordinarie (per un periodo di 18 mesi dalla data dell’Assemblea), fatte salve determinate soglie di importo massimo.

Inoltre, l’Assemblea ha rinnovato, per un periodo di 18 mesi dalla data dell’Assemblea, l’autorizzazione in essere del Consiglio di Amministrazione al riacquisto fino ad un massimo del 10% delle azioni ordinarie della Società emesse alla data dell’Assemblea. Ai sensi dell’autorizzazione, che non comporta alcun obbligo per la Società ma è finalizzata a fornire ulteriore flessibilità, il Consiglio di Amministrazione può riacquistare azioni ordinarie nel rispetto della normativa vigente,

L’Assemblea ha inoltre deliberato l’attribuzione di (diritti di sottoscrizione) di azioni ordinarie del capitale della Società agli amministratori esecutivi. I dettagli delle delibere sottoposte all’Assemblea sono disponibili sul sito istituzionale della Società all’indirizzo https://www.ferrari.com/it-IT/corporate.

In concomitanza con l’Assemblea, la Società ha pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2022. Il presente Bilancio è stato redatto in conformità ai GRI Standards, il principale framework internazionale per la rendicontazione su temi di governance, ambientali e sociali. Il presente Rapporto include inoltre ulteriori informazioni in linea con le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), gli Automobiles Sustainability Accounting Standards, preparati dal Sustainability Accounting Standards Board (SASB), e le informazioni richieste dall’articolo 8 del Regolamento tassonomia UE 2020/852.