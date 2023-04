Stellantis, Panasonic e BMW: nuovi impianti di batterie insieme negli USA?

Stellantis e BMW starebbero prendendo in considerazione l’apertura di impianti di batterie insieme a Panasonic in Nord America. Secondo i media americani, i colloqui sono già in corso. Il gruppo automobilsitico di Carlos Tavares ha già iniziato a costruire fabbriche di batterie in Nord America: una con LG Energy Solution in Canada e un’altra con Samsung SDI nello stato americano dell’Indiana. Un terzo potrebbe ora essere costruito insieme a Panasonic, riporta il Wall Street Journal, citando addetti ai lavori. Tuttavia, secondo il quotidiano, i colloqui sono ancora agli inizi e non è chiaro se, quando e dove le due società apriranno uno stabilimento congiunto.

Si dice che Stellantis e Panasonic parlino della produzione di celle cilindriche del formato 4680. Secondo il WSJ, anche BMW è in trattativa con il produttore di batterie giapponese. In precedenza, la casa automobilistica aveva annunciato l’intenzione di collaborare con Envision AESC. Alla fine dello scorso anno, il produttore di celle ha annunciato la costruzione di un nuovo stabilimento nello stato americano della Carolina del Sud, da dove verrà fornito lo stabilimento BMW di Spartanburg con celle cilindriche. Envision AESC (insieme ai produttori cinesi CATL ed Eve Energy) è finora uno dei tre partner di batterie per la nuova classe di BMW.

Era già stato annunciato che la produzione in serie delle celle 4680 di Panasonic avverrà negli Stati Uniti: la società giapponese ha già annunciato uno stabilimento in Kansas, che potrebbe diventare il luogo per la produzione delle celle 4680. Ma è previsto anche un nuovo impianto di batterie in Oklahoma. Non è ancora noto se Panasonic sarà in grado di produrre lì celle cilindriche più alte con un diametro di 46 millimetri (come attualmente pianificato da BMW) o se la casa automobilistica tedesca dovrà passare a celle alte 80 millimetri negli Stati Uniti. Secondo Reuters, al momento Stellantis, Panasonic e BMW non hanno commentato queste voci.