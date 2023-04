Stellantis prevede di assumere 1.200 dipendenti in Francia nel 2023

Stellantis France ha confermato oggi alle sue parti sociali l’intenzione di assumere 1.200 dipendenti per l’anno 2023. Sin dalla sua creazione, il gruppo automobilistico si è impegnata in un processo di trasformazione delle competenze senza precedenti per supportare la transizione energetica con due parole d’ordine: anticipare e sviluppare. Per raggiungere questo obiettivo sono state messe in atto diverse leve.

Stellantis: il gruppo intende assumere 1.200 dipendenti in Francia nel 2023

Reclutare talenti all’esterno per portare nuove competenze all’interno dell’azienda e attuare il suo piano strategico Dare Forward 2030. Formare internamente i dipendenti tramite business academie, due delle quali dedicate allo sviluppo di nuove competenze. La “Software and Data Academy” ha già diplomato 250 dipendenti francesi, mentre lo scorso anno sono stati formati 13.000 dipendenti francesi sul tema dell’elettrificazione.

“Oggi, in un settore automobilistico in rapida evoluzione, lo sviluppo delle competenze dei nostri team è fondamentale. In una logica di un’unica e stessa azienda, investiamo in azioni concrete per consentire a tutti i nostri dipendenti di acquisire nuove competenze, in particolare nel campo dell’elettricità” sottolinea Xavier Chéreau, direttore delle risorse umane e della trasformazione di Stellantis. “ Il nostro ruolo è anticipare, con tutti gli stakeholder, individuando i bisogni di domani e sviluppando internamente queste competenze, ma anche reclutando nuovi talenti. Abbiamo assunto 1.050 persone nel 2022 in Francia e prevediamo di assumerne altre nel 2023”.

La transizione energetica impone un’evoluzione senza precedenti dello strumento di produzione con riconversioni complete per alcuni siti, consentendo di passare dalla produzione di motori termici, la cui attività industriale e ingegneristica continua in Francia, alla produzione di motori elettrici o batterie di tecnologia francese.

Allo stesso tempo, l’azienda sta investendo nello strumento industriale dei suoi 12 siti francesi che produrranno 12 veicoli elettrici ad alto valore aggiunto, al fine di contribuire alla bilancia commerciale della Francia. Così, ad esempio, l’imminente avvio della gigafactory ACC sul sito di Billy-Berclau/Douvrin è stata un’opportunità per Stellantis di avviare per i dipendenti del sito una riqualificazione verso posti di lavoro emergenti nella mobilità elettrica.

Alla fine del 2022, 80 dipendenti a Douvrin stanno già lavorando per ACC per preparare la gigafactory. Entro il 2024, almeno 400 dipendenti si uniranno ad ACC per supportare l’accelerazione. Lo stesso approccio è stato adottato presso l’hub di Tremery-Metz: 500 dipendenti lavoreranno per la joint venture E-Transmissions e 700 per e-Motors nel 2024, supportati da 6.000 ore di formazione completate lo scorso anno.