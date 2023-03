Sainz: “Red Bull superiore in tutto, dobbiamo cambiare qualcosa”

Carlos Sainz chiarisce che la Ferrari deve reagire in modo diverso alla superiorità della Red Bull in questo inizio di 2023. Lo spagnolo sostiene che è necessario effettuare una serie di modifiche e iniziare a guardare altri tipi di idee da realizzare per essere in grado di lottare ancora per le vittorie a medio termine.

Secondo Sainz la superiorità di Red Bull è evidente e dunque la Ferrari deve cambiare

Sainz è chiaro che la stagione 2023 è iniziata con una netta superiorità della Red Bull sotto tutti gli aspetti. Il madrileno ritiene necessario guardare oltre il suo concetto attuale e iniziare a cambiare le cose per essere più competitivo in futuro dopo due gare molto difficili.

“La Red Bull è superiore in tutto, curve medie, lente, gestione delle gomme, qualifiche, gara e velocità massima. Questo dimostra che dobbiamo cambiare qualcosa e puntare su qualcosa di molto diverso. La buona prestazione nel 2022 ci ha fatto continuare a scommettere su questo concetto, ma vedendo il vantaggio della Red Bull, bisogna iniziare a valutare nuove idee”, ha riconosciuto Sainz alla conferenza stampa della FIA prima del GP di Formula 1 d’Australia.

Sainz rivela di essere rimasto sorpreso nel vedere che non erano così competitivi come all’inizio dello scorso anno, ma c’è un aspetto positivo da estrarre e cioè che tutti hanno ben chiaro quale sia il problema. Non lo risolveranno in una gara, né in un mese, quello che vogliono fare in Ferrari è guardare al medio termine, visto che il vantaggio della Red Bull è uno dei maggiori degli ultimi tempi.

È una sorpresa per noi vedere che non siamo forti come lo scorso anno. Non siamo molto competitivi, soprattutto sul passo gara, è il nostro punto debole. Non abbiamo fatto un lavoro abbastanza buono, ce ne siamo accorti e sappiamo dov’è il problema, il che è positivo e ora cercheremo di ribaltare la situazione il prima possibile”, ha spiegato.