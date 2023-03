Stellantis: dall’incontro segreto con i dealer americani emergono novità importanti

Stellantis nelle scorse ore ha tenuto il suo primo dealer meeting a Las Vegas presso l’MGM Grand. L’evento, chiamato Stellantis Dealer Business Meeting 2023, ha presentato i piani futuri del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Group mentre l’industria si muove verso l’elettrificazione.

Ecco le voci sulle novità anticipate da Stellantis ai suoi concessionari americani al Dealer Business Meeting 2023

Ai concessionari di Stellantis è stato dato un assaggio di diversi veicoli futuri e concettuali, tra cui Chrysler Airflow Graphite Concept, Dodge Charger Daytona SRT Banshee, Ram 1500 Revolution, Wagoneer S BEV, Jeep Recon 4xe BEV e altri concetti di Mopar. Questa è stata la prima volta che i rivenditori hanno potuto vedere ciascuna di queste offerte elettrificate da vicino e sotto lo stesso tetto. Sul web sono emerse alcune indiscrezioni relative ai futuri piani di Stellantis che sarebbero emersi durante questo incontro.

Per quanto riguarda Dodge ad esempio sarebbe emerso che il SUV Durango sarà sostituito da un SUV a tre file chiamato Dodge Stealth. Sempre durante l’incontro sarebbe stato mostrato un concetto del pick-up Ram elettrico di medie dimensioni. La notizia del suo futuro debutto era già trapelata nei giorni scorsi ma al momento non ci sarebbero ulteriori notizie in proposito.

Altra voce interessante è quella che riguarda il futuro di Dodge Charger Daytona SRT, che a quanto pare potrebbe arrivare sul mercato anche in versione con motore a combustione interna. Sebbene all’evento dei concessionari sia stato presentato solo il modello concept elettrificato, si riaccendono le voci secondo cui Dodge prevede di offrire una versione del veicolo con un motore a sei cilindri in linea.

Per quanto riguarda invece Jeep, durante l’incontro di Stellantis con i concessionari sarebbe stato mostrato il suo erede che come design assomiglierebbe più al Grand Cherokee L, anche se più piccolo. Dovrebbe essere simile per dimensioni e prezzo al modello uscente, il nome potrebbe cambiare con la prossima generazione.

Jeep amplierà anche la gamma Wagoneer, con il Grand Wagoneer che presumibilmente otterrà una variante 4xe, mentre il Wagoneer S sarà completamente elettrico. Inoltre, il Grand Cherokee (L) riceverà un restyling nel 2025. Inoltre si dice anche che la controversa griglia introdotta con la Jeep Wrangler Rubicon 20th Anniversary Edition si espanderà al resto della gamma. Infine per quanto riguarda Chrysler sarebbe stato confermato l’arrivo di una berlina elettrica ispirata al concept Airflow e una nuova Pacifica.