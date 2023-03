Eddie Jordan propone uno scambio Hamilton-Leclerc per il 2024

Eddie Jordan sarebbe felicissimo di uno scambio di posti tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc già nel 2024. Il britannico vedrebbe davvero interessante e appetitoso l’arrivo del sette volte iridato alla Ferrari con il giovane monegasco che prenderebbe il suo posto alla Mercedes.

Eddie Jordan propone lo scambio tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Jordan ritiene che in questo momento la Formula 1 abbia bisogno di un drastico cambio di scenario e che potrebbe essere quello di Hamilton. Il britannico propone al connazionale di firmare per la Ferrari, che porterebbe con sé l’addio di Leclerc in un tipico scambio di carte. Sarebbero due movimenti che ribalterebbero drasticamente il mercato per il terzo anno della nuova era nel 2024.

Jordan vede la Ferrari come l’unica opzione per Hamilton oltre al rinnovo con la Mercedes. Il britannico è sicuro che le cose tra Lewis e il marchio della star non vadano bene come prima e anche lo stesso Toto Wolff ha accennato a una possibile partenza in futuro. Ovviamente l’intenzione dell’austriaco è che il suo pilota rinnovi almeno un altro anno.

“La Formula 1 ha bisogno di Lewis Hamilton su una Ferrari e la Ferrari ha bisogno di Lewis Hamilton. È un pilota che dovrebbe guardare a un’altra squadra in grado di vincere la Coppa del Mondo, ma il dramma è chi è il migliore. La Red Bull non si farà scappare Pérez e Leclerc è un pilota in stile Mercedes, sarebbe bello vederlo con Russell nella stessa squadra”, ha detto Jordan.

“Sono sicuro che tutti in Formula 1 sarebbero felicissimi di vedere uno scambio di posto tra Hamilton e Leclerc

, sarebbe molto appetitoso. Quando sogno che Hamilton firmi per la Ferrari, è perché ricordo che ha vinto sette titoli e tutti i grandi piloti ne hanno fatto parte, la Ferrari di sempre, è dove dovrebbe finire Lewis” ha dichiarato.