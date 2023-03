Alfa Romeo: anche l’ammiraglia sarà prodotta a Cassino?

In futuro Alfa Romeo arricchirà la sua gamma con una nuova ammiraglia. Lo ha confermato nei mesi scorsi il numero uno del Biscione Jean-Philippe Imparato che ha indicato il 2027 come anno di lancio di questo nuovo modello che sarà pensato e sviluppato negli Stati Uniti per permettere allo storico marchio milanese di sfondare definitivamente in quello che rimane il più importante mercato premium al mondo.

Alfa Romeo ammiraglia 2027: Cassino potrebbe essere il luogo giusto per la sua produzione?

A proposito della futura ammiraglia di Alfa Romeo che vedremo nel 2027 Imparato ha confermato che non si tratterà di un SUV e che la vettura sarà prodotta in Italia. A proposito del luogo scelto per la produzione di questo veicolo, al momento non vi sono notizie ufficiali. L’unica cosa sicura è che anche questa auto, il cui nome rimane per il momento top secret, sarà realizzata nel nostro paese.

Nei giorni scorsi il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares ha confermato ufficialmente che lo stabilimento di Cassino riceverà la nuova piattaforma STLA Large del gruppo automobilistico. Questa è proprio la piattaforma su cui in futuro sarà realizzata questa nuova ammiraglia. Al momento non è stato confermato quante e quali auto saranno prodotte a Cassino su questa piattaforma.

Sembra però abbastanza scontato che le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio e anche la versione elettrica al 100 per cento di Maserati Grecale verranno prodotte nel sito produttivo di Piedimonte San Germano. Le attuali versioni di queste auto vengono già prodotte li e dunque sembra abbastanza probabile che anche i futuri modelli continuino ad essere costruite in questa fabbrica a partire dal 2025 o 2026.

Tuttavia gli addetti ai lavori pensano che in questa fabbrica ci sia spazio ancora per un altro modello. Questa futura auto potrebbe essere proprio l’ammiraglia del Biscione che sarà svelata nel 2027. Qui vi mostriamo due dei tanti render che riguardano questa auto che come anticipato da Imparato avrà una versione Quadrifoglio da oltre 1.000 cavalli di potenza. Vedremo dunque nei prossimi mesi che novità arriveranno a proposito di questa auto.