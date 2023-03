Vasseur: la Ferrari può raggiungere la Red Bull nonostante il divario attuale

Il capo del team Ferrari Frederic Vasseur ha espresso fiducia che la Ferrari sarà in grado di raggiungere la Red Bull nella stagione 2023 di Formula 1. La Red Bull ha avuto un inizio di stagione impeccabile nei primi due Gran Premi in Bahrain e in Arabia Saudita. Il suo ritmo di gara è stato particolarmente impressionante, Carlos Sainz e Charles Leclerc sono stati a volte 2 secondi dietro i tempi di Max Verstappen e Sergio Perez a Jeddah. Quindi in queste condizioni la Ferrari può ancora sperare in qualcosa in questo campionato? Secondo Vasseur, non bisogna arrendersi.

Frederic Vasseur pensa che la Ferrari sarà in grado di raggiungere la Red Bull nel corso della stagione

Anche se c’è un grande divario con la Red Bull, quando gli è stato chiesto se la Red Bull può essere raggiunta, Vasseur ha risposto che secondo lui c’è questa possibilità e bisogna continuare a spingere. Secondo Vasseur pensare continuamente al divario tra i due team non è l’atteggiamento. Bisogna semplicemente essere concentrati su se stessi, capire le debolezze e cosa migliorare.

“Vedremo quale sarà il risultato, quando faremo un passo decente con le nostre prime evoluzioni. Ma se inizi a pensare a quale potrebbe essere il potenziale futuro, con lo sviluppo e così via, sei perso. Sappiamo che dobbiamo migliorare, è il DNA del nostro sport. Non è solo il DNA della situazione attuale. Sappiamo che dobbiamo lavorare e continueremo, e potete stare certi che ogni mattina sarò in ufficio a spingere tutti”, ha detto Vasseur.

C’è un reparto che deve migliorare, ma me lo tengo per me. La Ferrari non ha un direttore tecnico ma se si fanno dei paragoni, Enrico Cardile, responsabile telaio ed Enrico Gualtieri, responsabile motori, è la stessa divisione del lavoro di produttori come Mercedes o Renault.”