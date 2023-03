Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo: all’asta un raro esemplare del 2020

Alfa Romeo ha deciso di omaggiare la sua iconica 33 Stradale con il lancio di una versione speciale della 4C Spider con il nome di Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo. Sono stati realizzati complessivamente appena 33 esemplari, anche per omaggiare la fine della produzione della 4C.

Ora, un esemplare è disponibile all’asta su Bring A Trailer con appena 2575 km percorsi. Al momento della pubblicazione dell’articolo, la vettura ha raggiunto la somma di 95.738 dollari (89.156 euro), ma mancano ancora due giorni al termine dell’asta online.

Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo profilo laterale

Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo: il 12° esemplare prodotto è in cerca di una nuova casa

La 4C Spider 33 Stradale Tributo in questione è rifinita in Rosso Villa D’Este e propone un rivestimento in pelle Tobacco e Alcantara nera. Sotto il cofano è presente un motore turbo a quattro cilindri da 1.75 litri abbinato a un cambio a doppia frizione a 6 marce.

Tra le caratteristiche di serie spiccano fari bi-xenon, pannello del tetto rimovibile, finiture esterne in fibra di carbonio, cerchi da 18” e 19”, sospensioni incentrate sulla pista, impianto di scarico Akrapovic, aria condizionata e impianto audio Alpine.

Vanta un telaio monoscocca in fibra di carbonio progettato dal Centro Stile Alfa Romeo e inoltre troviamo dei badge commemorativi. Altri dettagli includono diffusore posteriore in Piano Black, prese d’aria frontali in Piano Black e fibra di carbonio, pellicola protettiva per la vernice e un rivestimento ceramico.

I cerchi a cinque fori sono rifiniti in oro e abbinati a pneumatici Pirelli P Zero 205/40 all’anteriore e 235/35 al posteriore mentre l’impianto frenante è costituito da pinze rosse su dischi forati a croce su tutti e quattro gli angoli.

Passando all’abitacolo, questa Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo propone anche pannelli delle portiere in pelle nera, cuciture a contrasto sulla plancia, cruise control e tappetini con ricamo 4C. Sulla console centrale c’è una placchetta che riporta il numero dell’esemplare.

Notiamo anche un volante con fondo piatto rivestito in pelle e dotato di paddle che incornicia un display TFT da 7 pollici con tachimetro, contagiri e letture per carburante e temperatura del liquido di raffreddamento.

Il quattro cilindri turbo con iniezione diretta eroga 240 CV di potenza e 350 Nm di coppia massima ed è abbinato alla trazione posteriore.

Propone una velocità massima superiore a 250 km/h

Come detto ad inizio articolo, la 4C Spider 33 Stradale Tributo è un’edizione speciale e limitata dell’iconica 4C Spider, che rende omaggio alla leggendaria Alfa Romeo 33 Stradale del 1967. Quest’ultima è considerata uno dei modelli più emblematici e affascinanti nella storia dell’automobilismo grazie al suo design aerodinamico e alle sue prestazioni straordinarie.

Il design della spider tributo è ispirato proprio a quello della classica 33 Stradale, con linee fluide, curve sensuali e una carrozzeria in fibra di carbonio che enfatizza la leggerezza e l’agilità del veicolo. Presenta dettagli unici come la livrea in Rosso Alfa, con inserti dorati, che richiamano il colore distintivo dell’originale 33 Stradale. Inoltre, i cerchi in lega leggera con finitura dorata e gli interni in pelle e Alcantara conferiscono un tocco di esclusività e lusso.

Accoppiato a un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, il motore consente alla vettura di raggiungere una velocità massima di oltre 250 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi.

Per offrire un’esperienza di guida ancora più coinvolgente, l’Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo è dotata di un telaio in fibra di carbonio estremamente rigido e leggero, che garantisce un’ottima maneggevolezza e un’agilità superiore.

La distribuzione del peso è quasi perfettamente bilanciata, con un rapporto 40:60 tra l’anteriore e il posteriore, contribuendo ulteriormente all’ottima dinamica di guida. Grazie alla sua struttura leggera e alle sospensioni sportive, offre una sensazione di guida precisa e reattiva, permettendo al guidatore di sentirsi in pieno controllo della vettura.

In termini di tecnologia, dispone di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, come l’ABS, il controllo della trazione e il controllo di stabilità. Tuttavia, è importante sottolineare che l’auto si concentra principalmente sull’esperienza di guida pura e sull’interazione diretta tra il guidatore e la macchina.

La produzione della 4C Spider 33 Stradale Tributo è stata limitata a soli 33 esemplari in tutto il mondo, rendendo questa edizione speciale un’auto estremamente rara e desiderabile per i collezionisti e gli appassionati del Biscione.

Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo profilo laterale