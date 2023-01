Alfa Romeo 4C, Dodge Viper e Jeep Patriot: le vendite più strane fatte da Stellantis nel 2022

Solo perché un’azienda automobilistica smette di costruire una determinata vettura ciò non significa che smetta di venderla. I veicoli che sono stati interrotti per più di un anno spesso continuano a essere venduti a nuovi primi proprietari per vari motivi. Ma ovviamente la cosa diventa insolita se le vendite continuano anche dopo molti anni dalla fine della produzione. E’ questo il caso di alcune auto di Stellantis negli Stati Uniti. Nel 2022 il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA ha venduto ancora un esemplare di Dodge Viper, Alfa Romeo 4C e Jeep Patrioit, tutte auto uscite di produzione da molti anni.

Stellantis: anche nel 2022 negli USA ha venduto varie auto ‘zombie’

Ad esempio, l’anno scorso è stata venduta una nuova Dodge Viper. Ciò è accaduto praticamente ogni anno da quando l’auto è stata interrotta nel 2017. Ma anche altri modelli del gruppo Stellantis non più prodotti da anni continuano ad essere venduti. Tra questi segnaliamo due Jeep Patriot e due Chrysler 200, entrambi interrotti nel 2017. Considerando che mediamente il ciclo di produzione di un’auto dura 6 o 7 anni, ciò significa che nel frattempo poteva esserci una generazione completamente nuova di Jeep Patriot o Chrysler 200, uscite di produzione da tantissimi anni. È stata venduta anche un’Alfa Romeo 4C, anche se l’auto della casa automobilistica del Biscione in realtà ha terminato la produzione solo pochi anni fa.

Ma questo fenomeno delle auto zombie non riguarda solo le auto di Stellantis ma anche quelle di altre case automobilistiche. Tra i casi più eclatanti anche quello di una berlina Volkswagen CC. Uscita di produzione nel 2016 ci sono voluti ben 6 anni prima che qualcuno decidesse di acquistarla. Infine segnaliamo che anche Fiat ha venduto 8 500L che negli Stati Uniti non viene più commercializzata da diversi anni. Vedremo dunque se anche nel 2023 queste auto continueranno a registrare vendite.