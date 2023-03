Greater Than annuncia partnership con Stellantis

Greater Than, il fornitore globale di informazioni sulla probabilità di incidenti e sull’impatto climatico, ha annunciato oggi una partnership con Stellantis Japan, per ottimizzare l’esperienza utente per i conducenti della FIAT 500e, aiutando al contempo la casa automobilistica leader a rafforzare il suo impegno per mobilità sicura e pulita. Stellantis sfrutterà l’intelligenza artificiale (AI) di Greater Than che converte i dati GPS in punteggi dei conducenti per aiutare gli abbonati FIAT 500e a comprendere il loro impatto sulle strade, ottenendo al contempo nuove informazioni per aiutare a modellare i servizi futuri per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti.

Stellantis Japan sfrutterà l’intelligenza artificiale di Greater Than per aiutare chi guida Fiat 500

“Siamo appassionati di mobilità pulita, sicura e conveniente e vogliamo essere in prima linea nelle innovazioni che rivoluzionano l’esperienza del cliente”, ha affermato Haechang Oh, specialista della pianificazione delle vendite di Stellantis Japan. “Lavorando con Greater Than stiamo aiutando i conducenti di FIAT 500e a ottenere un maggiore controllo sul loro impatto sulle strade, ottenendo allo stesso tempo nuove informazioni per garantire che continuiamo a soddisfare i nostri clienti, oggi e in futuro”.

L’industria automobilistica sta subendo un’enorme trasformazione, muovendosi rapidamente verso l’obiettivo globale della mobilità sostenibile. Il marchio FIAT sta giocando un ruolo significativo nella rivoluzione con la sua FIAT 500e completamente elettrica. Riconoscendo l’importante ruolo che svolgono nel supportare i clienti con il loro appetito per il cambiamento verso la mobilità sostenibile, Stellantis Japan ha voluto sviluppare un prodotto incentrato sul cliente per consentire ai conducenti di essere consapevoli del loro impatto sulle strade.

Attraverso FIAT Ciao Drive, i conducenti saranno in grado di vedere la loro probabilità di incidente e l’impatto sul clima e di capire come questi sono influenzati dai loro livelli di concentrazione. Una classifica in-app fa un confronto con altri conducenti di FIAT 500e, contribuendo a incentivare una guida sicura e sostenibile.

Nell’ambito della partnership, l’esclusiva tecnologia di intelligenza artificiale di Greater Than convertirà i dati di guida GPS in probabilità di incidenti e punteggi di impatto climatico. Il punteggio dell’impatto climatico misurerà i risparmi di CO2 in grammi o in percentuale, nonché il consumo della batteria dei veicoli elettrici. Per generare i dati, l’intelligenza artificiale di Greater Than confronta i modelli di guida con un database di oltre 7 miliardi di viaggi addestrati con reclami reali e consumo di carburante.