Stellantis: comunicato sul cosiddetto New Retail Model

Stellantis ha pubblicato una comunicazione riguardante la rete di concessionari in Europa. Riguarda i cambiamenti in atto nella rete e il futuro degli showroom. “La visione di Stellantis è quella di promuovere un modello di distribuzione sostenibile attraverso una rete di distribuzione multimarca efficiente, efficace e ottimizzata che sarà in linea con i cambiamenti normativi e l’evoluzione dell’industria automobilistica. Come già annunciato, il nuovo modello di vendita al dettaglio verrà implementato a partire dalla metà del 2023, a partire da tre mercati (Austria, Belux, Paesi Bassi) e gradualmente esteso in tutta Europa dopo la prima fase pilota.

Stellantis svela la sua visione a proposito della rete dei rivenditori

Stellantis sta ora entrando nella fase finale delle discussioni con le associazioni dei rivenditori europei basate sulla piena trasparenza e su discussioni e interazioni molto costruttive. “Abbiamo preso atto del primo feedback positivo delle associazioni dei rivenditori europei, che rappresenta un incoraggiante passo in avanti verso i prossimi traguardi”, ha dichiarato Maria Grazia Davino, Head of Sales and Marketing, Stellantis Enlarge Europe.

L’implementazione nei paesi pilota, in consultazione con le associazioni dei concessionari europei, è gestita in modo tale da coinvolgere adeguatamente le associazioni nazionali nella preparazione della localizzazione delle offerte, poiché stiamo costruendo insieme un modello sostenibile per garantire la soddisfazione del cliente”. – si legge nell’annuncio ufficiale del gruppo.

Stellantis sta riorganizzando la propria rete di vendita. I rivenditori sono stati suddivisi nelle categorie A, B e C (risultanti dal raggiungimento degli obiettivi e dalla valutazione di Stellantis). I rivenditori con la categoria più bassa non avranno contratti prolungati per la maggior parte. Stellantis si concentra su partner che possono fornire spazi e finanziamenti per negozi multimarca, quindi ora vengono chiamati investitori. Il gruppo automobilistico ha anche confermato l’implementazione del modello di agenzia, che sarà implementato nei suoi marchi premium in 2-3 anni. I primi marchi con cui sarà avviato il nuovo modello sono Alfa Romeo e DS Automobiles.