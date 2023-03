Stellantis annuncia il lancio di sei modelli Fiat sul mercato algerino dal 21 marzo

Stellantis ha annunciato oggi il lancio di diversi modelli a marchio FIAT in Algeria per soddisfare le aspettative dei consumatori algerini. Questo annuncio è avvenuto nel corso di una cerimonia presieduta da Ali Aoun, Ministro dell’Industria e della Produzione Farmaceutica, da Tayeb Zitouni, Ministro del Commercio e dell’Esportazione, alla presenza di Sua Eccellenza Giovanni Pugliese, Ambasciatore d’Italia in Algeria, Abdelkrim Touahria, Ambasciatore d’Algeria in Italia, Samir Cherfan, Chief Operating Officer di Stellantis Middle East and Africa, Olivier François, Amministratore Delegato di FIAT e Chief Marketing Officer di Stellantis Global, e Hakim Boutehra, Amministratore Delegato di Stellantis Maghreb.

Dal 2021 saranno 6 le auto di Fiat in Algeria: lo conferma Stellantis

Questa fase di investimento concretizza le specifiche automobilistiche e l’accordo concluso nel novembre 2022 con l’Agenzia algerina per la promozione degli investimenti (AAPI), a seguito dell’accordo quadro firmato il 13 ottobre. Questo accordo ha segnato l’inizio delle attività di produzione, post-vendita e ricambi per FIAT, uno dei marchi emblematici di Stellantis, nonché lo sviluppo del settore automobilistico in Algeria. Con un importo totale di oltre 200 milioni di euro, la prima ondata di investimenti realizzati da Stellantis e dai suoi fornitori produrrà quattro modelli.

L’annuncio odierno conferma il ruolo chiave dell’Algeria nel piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis per la regione del Medio Oriente e dell’Africa (MEA). Questo lancio del marchio FIAT aprirà la strada all’ambizione di Stellantis MEA di vendere un milione di veicoli nella regione entro il 2030, con un’autonomia di produzione regionale del 70%, che consentirà di essere più vicini alle aspettative dei clienti.

La costruzione dello stabilimento di Tafraoui, nella wilaya di Orano, terminerà nell’agosto 2023, con la produzione delle prime FIAT 500 prevista per la fine del 2023. Entro il 2026, questa iniziativa creerà quasi 2.000 nuovi posti di lavoro con una capacità produttiva annua di 90.000 veicoli e la realizzazione finale di quattro modelli FIAT. Per garantire ai clienti algerini un elevato livello di qualità del servizio, la rete di vendita e post-vendita aprirà 28 wilaya in Algeria entro la fine del 2023. I 6 modelli di Fiat che saranno venduti in Algeria dal 21 marzo sono: la nuova 500, la 500X, la Tipo, Doblò, Ducato e Scudo.