Stellantis ferma definitivamente una sua fabbrica nei weekend

A partire dal 1° aprile Stellantis Slovakia sospenderà la produzione del suo stabilimento di Trnava durante il turno del fine settimana a causa dei lavori per l’implementazione di un nuovo progetto. Lo stop interesserà 733 dipendenti, come ha confermato il portavoce del gruppo automobilistico nato dalla fusione di FCA e PSA, Michal Nič. Ciascuno dei dipendenti interessati ha ricevuto un’offerta per lavorare negli altri turni, su un nuovo progetto o per essere inviato in un altro stabilimento del gruppo Stellantis.

Stellantis ferma la produzione nei weekend della fabbrica di Trnava in Slovacchia in vista di un futuro progetto

Il nuovo progetto, la cui produzione in serie inizierà all’inizio del 2024, porterà Stellantis ad effettuare un investimento del valore di 180 milioni di euro e molte innovazioni tecniche. “Questi richiedono la modifica delle linee di produzione, l’adeguamento dei posti di lavoro e l’installazione di attrezzature. Un prerequisito indispensabile per garantire queste attività è la trasformazione della produzione. Era quindi necessario creare uno spazio di tempo sufficiente per l’attuazione del lavoro a progetto”, ha informato il portavoce.

I lavori per la preparazione del nuovo progetto si svolgeranno principalmente nei fine settimana. Con questo obiettivo in mente, hanno deciso di interrompere la produzione durante il turno del fine settimana, secondo Nič, la decisione è stata preceduta da intense trattative con le parti sociali. Ha sottolineato che si tratta di una soluzione temporanea per il periodo durante il quale vengono apportate modifiche tecniche e avviata la produzione di nuovi modelli. Ciò è necessario in termini di preparazione di un programma di produzione che garantisca il futuro della casa automobilistica di Trnava. La trasformazione della produzione della fabbrica di Stellantis è una condizione chiave per il suo lancio di successo.

“Siamo lieti che più della metà dei 733 dipendenti originari del turno del fine settimana abbia approfittato di una delle opportunità offerte. Allo stesso tempo, siamo consapevoli che lavorare in tale modalità è specifico ed è stato utilizzato principalmente da persone che, per vari motivi, non può lavorare durante la settimana”, ha detto Nič. La casa automobilistica sarà costretta a interrompere il rapporto di lavoro con i dipendenti che non hanno accettato le opportunità di lavoro offerte per motivi personali. Tali dipendenti riceveranno un trattamento di fine rapporto basato sugli anni di servizio e percepiranno anche componenti retributive variabili al di fuori dell’ambito di applicazione del contratto collettivo applicabile”, ha aggiunto il portavoce del gruppo Stellantis