Alfa Romeo EV33 concept: ipotizzato il design di una futura supercar elettrica

Alfa Romeo EV33 concept è una creazione di Mirko Del Prete che ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di una futura hypercar di Alfa Romeo elettrica al 100 per cento. L’auto che è stata realizzata in questo render si basa sull’iconica Alfa Romeo 33 Stradale degli anni ’60 e anche sulla TZ3 Zagato. La vettura immaginata è una super car ad alte prestazioni ma a zero emissioni.

Alfa Romeo EV33 concept ipotizza come sarebbe una futura super car elettrica del Biscione

Questo render chiamato Alfa Romeo EV33 concept è sicuramente un lavoro interessante che offre degli spunti per ipotizzare il possibile arrivo di auto di questo tipo nella futura gamma della casa automobilistica del Biscione una volta che il rilancio del marchio sarà ultimato e la trasformazione di Alfa Romeo in un brand premium globale sarà finalmente divenuta realtà.

Ricordiamo che al di là di questa Alfa Romeo EV33 concept nei prossimi mesi debutterà una concept car di Alfa Romeo di una futura auto sportiva che forse sarà prodotta in edizione limitata e che rappresenterà una sorta di omaggio alla mitica 33 Stradale di recente protagonista al Salone dell’auto di Bruxelles. Dunque come anticipato dallo stesso Imparato non si può escludere che auto di questo tipo in futuro possano realmente fare parte della gamma del Biscione anche se in edizioni limitatissime e a prezzi elevatissimi.

Anche una super car elettrica al 100 per cento come Alfa Romeo EV 33 concept potrebbe dunque arrivare diventando la classica ciliegina sulla torta di una gamma che nel frattempo sarà stata completamente rinnovata.