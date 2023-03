Alfa Romeo B-SUV 2024: ecco tutto quello che sappiamo sul futuro modello

Alfa Romeo B-SUV 2024 è la prossima grande novità per la casa automobilistica milanese che vedremo nel corso del prossimo anno. La data esatta di debutto non si conosce ancora ma sembra possibile che sia marzo il mese per la presentazione del nuovo modello, futura entry level della gamma della casa automobilistica del Biscione. La vettura sarà prodotta su piattaforma CMP a Tychy in Polonia. L’auto sarà la prima Alfa Romeo ad avere almeno una versione elettrica al 100 per cento.

Ecco tutto quello che si sa fino a questo momento di Alfa Romeo B-SUV 2024 che sarà la prossima grande novità del Biscione

A proposito di Alfa Romeo B-SUV 2024, al momento non si conosce ancora il nome. Il numero uno di Alfa Romeo l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha però confermato che il nome del modello sarà svelato entro la fine del 2023. E’ possibile inoltre che anche le prime immagini del veicolo possano essere anticipate entro la fine dell’anno corrente. Si potrebbe però trattare di immagini teaser.

Imparato parlando di Alfa Romeo B-SUV 2024 ha dichiarato che sarà un SUV sui generis e che piacerà molto a chi un tempo amava Giulietta e MiTo. Non si conoscono ancora le dimensioni di questo modello ma si prevede una lunghezza tra i 4,20 e i 4,35 m. A giudicare dalle parole di Imparato si tratterà di un modello molto sportivo nello stile. Qui vi mostriamo un render realizzato dal creatore digitale Alessandro Masera con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale che potrebbe offrirci un’idea di come potrebbe essere questo futuro veicolo il cui prezzo, sempre secondo indiscrezioni, potrebbe partire da circa 28 – 29 mila euro.

Oltre ad Alfa Romeo B-SUV 2024 ricordiamo che la casa automobilistica del Biscione lancerà anche una nuova super car che vedremo forse a giugno 2023. Nel 2025 e nel 2026 dovrebbero debuttare le nuove generazioni di Giulia e Stelvio. Nel 2027 toccherà ad una nuova ammiraglia che probabilmente sarà una berlina molto sportiva con versione Quadrifoglio da oltre 1.000 cavalli. Successivamente potrebbe arrivare una nuova Alfetta, un’altra vettura di segmento E forse un’altra sportiva. A settembre 2023 avremo le idee ancor apiù chiare sul futuro del Biscione che comunque si prospetta davvero interessante.