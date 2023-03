Stellantis conferma che la Gigafactory di Termoli entrerà in funzione nel 2026

L’impianto di batterie progettato da Stellantis a Termoli dovrebbe avviare le sue attività all’inizio del 2026. Lo ha annunciato ieri ACC, una joint venture creata dal colosso automobilistico italo-francese, TotalEnergies e Mercedes-Benz. Questa Gigafactory che sorgerà sul sito della famosa fabbrica di motori Fiat, avrà almeno 1.800 dipendenti entro il 2030, ha dichiarato ACC in un comunicato dopo un incontro con i sindacati a Roma.

Stellantis ha confermato nelle scorse ore che le attività della nuova Gigafactory di Termoli saranno avviate nel 2026

Il progetto si baserà su un investimento di oltre 2 miliardi di euro, “mobilitando sovvenzioni, capitale proprio e debito”, secondo ACC. “La creazione di questo campione europeo di batterie aiuterà l’Italia e l’Europa ad affrontare le sfide della transizione energetica” garantendo “la sicurezza dell’approvvigionamento di un componente chiave per l’industria delle auto elettriche”, assicura la joint venture.

Stellantis ha annunciato nel marzo 2022 che i suoi marchi (Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo) sarebbero diventati elettrici al 100% in Europa entro il 2030. Come i futuri stabilimenti ACC in Francia (Douvrin in Hauts-de-France) e Germania (Kaiserslautern in Renania-Palatinato), il sito di Termoli dovrebbe produrre 40 gigawattora (GWh) all’anno, sufficienti per equipaggiare diverse centinaia di migliaia di veicoli elettrici. Il sito di Douvrin dovrebbe iniziare la produzione alla fine del 2023, mentre la fabbrica di batterie di Kaiserlautern dovrebbe essere messa in servizio nel 2025.

Stellantis prevede inoltre di costruire due mega-fabbriche di batterie in Nord America. Una dovrebbe essere commissionata nel 2024 a Windsor, in Canada, frutto di una joint venture con il produttore di batterie LG Energy Solution. L’altra dovrebbe aprire i battenti nel 2025 a Kokomo, Indiana, negli Stati Uniti nordorientali, dove Stellantis ha collaborato con il produttore di batterie sudcoreano Samsung SDI. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questa futura fabbrica di Batterie che sorgerà a Termoli dal gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA e adesso guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares.