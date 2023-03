Stellantis e Amazon Web Services lavorano a piattaforma per lo sviluppo continuo di software

Gli esperti di software di Stellantis, Amazon Web Services (AWS) e altri partner strategici hanno fatto grandi progressi durante un hackathon a Rüsselsheim. Per una settimana, circa 70 esperti di software di Stellantis e AWS, il partner cloud preferito del gruppo automobilistico per le piattaforme dei veicoli, hanno lavorato insieme su questo ambiente di sviluppo prodotto basato su cloud chiamato “Virtual Engineering Workbench” (VEW). “Grazie al formato hackathon, è stato possibile raggiungere risultati in pochi giorni che altrimenti avrebbero richiesto diverse settimane”, ha affermato Marco Sänger, Vice President Integration/Validation for SW & Electronics di Stellantis SWX.

Hackathon di successo del team congiunto Stellantis e Amazon Web Services

Con VEW, gli ingegneri del software possono iniziare a sviluppare il software del veicolo in qualsiasi hub software in una configurazione di integrazione, test e convalida continua da qualsiasi parte del mondo. Ad esempio, una vera telecamera di assistenza alla guida potrebbe essere collegata e simulata insieme a un servosterzo elettronico virtuale. I processi logistici e puramente fisici richiedevano giorni o addirittura settimane e si svolgevano nel classico ambiente tra il fornitore e la casa automobilistica.

In quanto tale, VEW è parte integrante del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis, in cui il software è un’area chiave nel viaggio per diventare un leader del settore nell’esperienza del cliente, nei servizi e nei prodotti. La strategia basata sul software di Stellantis si basa su piattaforme tecnologiche all’avanguardia di nuova generazione che si basano sulle capacità delle auto connesse esistenti. Stellantis vuole cambiare il modo in cui i clienti interagiscono con i propri veicoli e raggiungere ulteriori vendite annuali di 20 miliardi di euro entro il 2030.

Dare Forward 2030 prevede di creare un’accademia di dati e software per formare e addestrare più di 1.000 dipendenti ogni anno. Inoltre, devono essere assunti talenti del software. Stellantis formerà inoltre sviluppatori e ingegneri nelle tecnologie cloud relative ad AWS per accelerare la sua trasformazione in un’azienda cloud basata sui dati.

L’obiettivo è che entro il prossimo anno 4.500 esperti lavorino sulle nuove piattaforme tecnologiche del gruppo in quelli che attualmente sono otto hub software in tutto il mondo. Dal 2022 è stato istituito un centro software presso la sede di Rüsselsheim.

Il compito dell’hub software in Germania è la ricerca e lo sviluppo nei settori del software, dell’intelligenza artificiale e della connettività. Un team si occupa del tema dell’hackathon: The Virtual Engineering Workbench. Fornisce agli ingegneri automobilistici un ambiente di calcolo ad alte prestazioni abilitato per il cloud per lo sviluppo agile delle tre piattaforme tecnologiche chiave di Stellantis: STLA Brain, STLA SmartCockpit e STLA AutoDrive.

Stellantis e Amazon Web Services hanno annunciato una collaborazione nel 2022 per, tra le altre cose, costruire congiuntamente la prossima generazione di infrastrutture abilitate per il cloud per piattaforme di veicoli, incluso STLA SmartCockpit.