Stellantis risolverà i suoi problemi logistici entro marzo secondo Tavares

Stellantis ha fissato una scadenza a fine marzo per risolvere i problemi logistici che lo scorso anno hanno intaccato la quota di mercato dell’azienda in Europa lasciando migliaia di clienti in attesa delle auto. Il CEO Carlos Tavares parlando con gli investitori durante la recente chiamata sugli utili della società ha comunque rassicurato tutti di avere un piano per risolvere il problema a breve.

Entro fine marzo Stellantis risolverà i suoi problemi di logistica: parola di Carlos Tavares

Stellantis ha dichiarato di aver perso 2,4 punti percentuali di quota di mercato in Europa lo scorso anno, scendendo al 19,7 per cento, a causa delle difficoltà nella spedizione delle auto ai clienti. I problemi hanno contribuito a un calo dell’8 per cento nella regione, insieme ai problemi di fornitura di semiconduttori.

Stellantis e altre case automobilistiche della regione sono state colpite dalla carenza di camionisti e dalla ridotta capacità portuale. La società ha anche sofferto di un passaggio irregolare a nuovi fornitori di servizi logistici dal precedente partner logistico Gefco, di cui Peugeot era proprietaria, oltre a dover affrontare i problemi derivanti da una nuova piattaforma software per la logistica in uscita. “Abbiamo ancora alcuni bug. Abbiamo una task force specifica che si prende cura di loro”, ha detto Tavares.

Tavares ha promesso che i problemi logistici della sua azienda “saranno risolti entro il primo trimestre di quest’anno, quindi molto presto”. Anche la Renault ha ammesso di avere problemi logistici. Sia Renault che Stellantis hanno iniziato a reclutare altri camionisti all’interno delle proprie società per cercare di superare le carenze. Stellantis ha dichiarato di aver già ingaggiato 140 potenziali piloti all’interno dei suoi ranghi nell’Europa continentale.

Stellantis sta cercando di espandere la propria società di logistica interna, I-Fast, che ha ereditato quando la società è stata costituita in una fusione tra il Gruppo PSA e Fiat Chrysler. “Questa azienda ha un notevole potenziale di crescita”, ha affermato Tavares durante la chiamata agli utili. “Stiamo rafforzando i nostri investimenti in quella società per assicurarci di metterci presto fuori dai guai”.