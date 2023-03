Stellantis cerca camionisti tra i suoi dipendenti

Stellantis è alla ricerca di nuovo camionisti. Infatti una delle tante conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina è la carenza di camionisti in Europa. Una quantità significativa di persone impiegate in questo settore proviene dal paese devastato dalla guerra e, per ovvi motivi, molti non sono stati in grado di svolgere il proprio lavoro dall’inizio del 2022. Ciò ha lasciato le case automobilistiche con un deficit di persone responsabili del trasporto di auto dalle fabbriche ai rivenditori in tutta Europa.

Stellantis chiede aiuto ai suoi dipendenti per far fronte alla carenza di camionisti

A peggiorare le cose, la pandemia di coronavirus seguita dalla carenza di semiconduttori ha frenato la produzione di automobili, quindi la domanda di camionisti è diminuita. Le case automobilistiche che hanno ripreso le loro operazioni quasi a pieno regime nel Vecchio Continente, stanno avendo problemi logistici non essendo in grado di trovare abbastanza persone per spedire le auto appena costruite ai legittimi proprietari.

Stellantis secondo Automotive News Europe ha inviato e-mail e affisso manifesti in alcuni dei suoi stabilimenti per convincere i lavoratori a mettersi al volante. Circa 140 dipendenti, principalmente da Francia, Spagna e Italia, hanno già aderito, ha detto giovedì la società. Stellantis sta pagando per la formazione e le tasse necessarie per ottenere le licenze di camionista e facilitare il cambio volontario di lavoro. La casa automobilistica sta anche valutando la possibilità di acquistare i propri camion per far fronte agli ostacoli logistici, sebbene non sia stata presa alcuna decisione definitiva, ha detto un altro portavoce.

La carenza di camionisti ha lasciato migliaia di auto bloccate nello stabilimento Stellantis di Sochaux, nella Francia orientale, alla fine dell’anno scorso, costringendo l’azienda a parcheggiarne molte in un aeroporto abbandonato a diversi chilometri dalla fabbrica. Sempre secondo Automotive News, la stessa cosa la sta facendo anche il gruppo Renault che sta facendo prendere la patente per guidare i camion ad alcuni suoi dipendenti.