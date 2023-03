Stellantis e Jaguar Land Rover investono in  Envisics

La società tecnologica britannica Envisics ha attirato importanti investimenti da Jaguar Land Rover e Stellantis nel suo ultimo round di investimenti. Ciò aiuterà l’azienda ad espandersi e a continuare il suo lavoro producendo unità di visualizzazione head-up olografiche per automobili con realtà aumentata. La società con sede a Milton Keynes ha già ricevuto finanziamenti da Hyundai e dal colosso statunitense General Motors, che sarà la prima a utilizzare la nuova tecnologia nel suo modello Cadillac Lyriq del 2024.

Stellantis è stata a lungo un’ammiratrice di Envisics con la società britannica che ha vinto la categoria Automotive Tech negli Stellantis Startup Awards nel 2022. Jaguar Land Rover, nel frattempo, è stata la prima casa automobilistica a realizzare il potenziale della tecnologia olografica di Envisics per i display head-up e è stato il primo cliente OEM della tecnologia.

Envisics è anche più piccolo e più facile da inserire in un cruscotto rispetto ai tradizionali sistemi di visualizzazione head-up e consuma meno energia. Le unità di visualizzazione head-up in realtà aumentata sono destinate a diventare comuni nelle auto nei prossimi anni, contribuendo a ridurre la quantità di spazio all’interno dell’auto dedicato ai display digitali. Il mercato è destinato a crescere da 1,6 milioni di unità nel 2022 a 19,1 milioni nel 2023. Dunque per il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares un altro investimento importante per migliorare ancora la tecnologia delle sue future auto.