Con Leasys anche il noleggio dell’usato si fa premium

Leasys, la società di casa Stellantis che è leader nel comparto del noleggio a lungo termine in Italia, ha ampliato la gamma della soluzione di noleggio a lungo termine destinata all’usato certificato, Come Nuovo, estendendola pure ai modelli della caratterizzazione premium. In questo modo, con Leasys l’auto dei propri sogni è praticamente a portata di mano.

Le vetture proposte dal nuovo piano di Leasys sono tutte di recente immatricolazione, hanno percorso pochi chilometri, non possiedono danni e sfruttano un piano di manutenzione in piena regola. Sono infatti queste le principali caratteristiche dei modelli proposti dal leader del noleggio a lungo termine in Italia e beneficiano anche di un risparmio medio nell’ordine del 20% rispetto al noleggio del nuovo.

Ora le peculiarità dei modelli proposti da Leasys vengono garantite anche ai modelli di alta gamma

Come si diceva, le peculiarità espresse per i modelli proposti per il noleggio a lungo termine di Leasys vengono ora garantite anche per i modelli di alta gamma che potranno essere noleggiati sfruttando un canone più vantaggioso che include tutta una serie di servizi dedicati.

Fra i servizi proposti da Leasys non manca l’assistenza stradale, la copertura RCA con furto, incendio e riparazione danni, oltre alla manutenzione straordinaria e ordinaria con sistema di infomobilità Leasys I-care; questo permette di monitorare da remoto i principali parametri del veicolo.

Ai servizi che Leasys include già nel canone mensile è anche possibile aggiungerne altri. In questo modo viene garantita un’esperienza di mobilità che diventa ancora più libera; fra gli altri servizi proposti c’è la sostituzione degli pneumatici, la possibilità di disporre di una vettura sostitutiva in caso di guasti o sinistri al veicolo noleggiato, o la copertura Be Safe pensata per offrire ogni tutela in caso di perdita del lavoro o di sopraggiunta invalidità. Con Come Nuovo Premium sarà possibile guidare, per 36 mesi e 60.000 chilometri percorsi, un’Alfa Romeo Stelvio 2.2 Business con un anticipo di 4.900 euro, iva esclusa, e un canone mensile di 349 euro iva esclusa. L’offerta è valida fino al prossimo 31 marzo 2023 ed è chiaramente soggetta alla disponibilità dei veicoli.