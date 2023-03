Stellantis registra il miglior mese di febbraio dal 2008 in Messico

Stellantis Messico ha registrato vendite di 8.179 unità a febbraio. Si tratta del miglior mese di febbraio come numero di vendite dal 2008. Il marchio leader nelle vendite è stato Dodge. “Il nostro record di vendite si basa sul suo ampio portafoglio di prodotti che si distinguono per prestazioni, funzionalità e versatilità”, ha affermato Carlos Quezada, Vicepresidente commerciale di Stellantis Messico. “I nostri ultimi lanci hanno attirato clienti verso i distributori e stanno contribuendo a migliorare le nostre vendite”. Quezada ha aggiunto.

Stellantis: mese di febbraio record in Messico

Per quanto riguarda i singoli marchi di Stellantis, Alfa Romeo ha registrato a febbraio la vendita di 8 unità. Alfa Romeo Giulia ha duplicato le sue vendite rispetto al 2022. Chrysler Pacifica ha venduto 51 unità, il miglior febbraio del 2017. Dodge ha riportato il miglior febbraio nelle vendite del 2008. Dodge Attitude ha registrato il meglio nelle vendite del dicembre 2016 con 2.065 unità. Dodge Charger ha riportato il miglior febbraio del 2008. Dodge Journey ha riportato il miglior febbraio in vendita dal 2012. Dodge Durango ha registrato il miglior febbraio dal 2016.

Le vendite di FIAT a febbraio sono state in totale 681, il miglior febbraio dal 2018. Fiat Pulse ha venduto 535 unità, mentre Fiat Mobi e Fiat Argo hanno venduto 77 e 69 unità, rispettivamente. Anche l’altro marchio di Stellantis, Jeep ha registrato un miglioramento. La casa americana ha venduto 899 unità, un aumento del 12 per cento rispetto a febbraio 2022. Jeep JT ha registrato il miglior febbraio in vendita nella sua storia. Le vendite di Jeep Grand Cherokee sono migliorate del 136 per cento rispetto a febbraio 2022. Jeep Renegade ha venduto 207 unità. Jeep Compass vendió 144 unità. Jeep Wrangler vende 153 veicoli.

Sempre a proposito di Stellantis, Peugeot ha venduto a febbraio 548 unità. Peugeot 3008 e Peugeot Rifter riportano il miglior febbraio in vendita della loro storia. Le vendite di Peugeot 208 sono aumentate del 133 per cento rispetto a febbraio 2022. Le vendite di Peugeot 5008 sono aumentate del 25 per cento. Peugeot Expert ha migliorato le vendite del 31 per cento. Ram ha registrato vendite di 2.507 unità, un aumento del 116 per cento rispetto a febbraio 2022. Ram 700 ha riportato il miglior febbraio nelle vendite nella sua storia. Ram ProMaster ha riportato il miglior febbraio in vendita dal 2014. Ram Heavy Duty ha venduto 180 unità. Ram Light Duty è entrato nel mercato messicano 696 unità.