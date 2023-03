Vasseur: “La gara sarà tutta un’altra storia rispetto alla preseason”

La stagione 2023 di Formula 1 prende il via questo fine settimana con l’inaugurale Gran Premio del Bahrain, un Gran Premio che il capo del team Ferrari, Frédéric Vasseur, afferma che sarà molto diverso dai test. Nonostante questo, il francese ritiene che la Scuderia del cavallino rampante abbia fatto un buon lavoro durante la preseason. Il nuovo boss del team italiano non crede che le prestazioni viste nei test prestagionali saranno le stesse nella prima gara. Il capo del team Ferrari ritiene che ci saranno grandi differenze e sottolinea che i risultati dei test non sono mai conclusivi.

Ferrari: per Vasseur in gara la situazione sarà totalmente diversa rispetto alla preseason

“Devi tenere conto che la gara sarà una storia diversa da quello che abbiamo visto fino ad ora”, ha sottolineato Vasseur in dichiarazioni pubblicate dal sito RacingNews365.com. Nell’ultimo giorno di test, quando sono stati stabiliti i tempi migliori, è stato Charles Leclerc ad essere incaricato di girare la mattina, per cui Vasseur osserva che le condizioni della pista erano molto diverse da quelle che vi saranno durante il Gran Premio. Nel pomeriggio Sainz ha effettuato una simulazione di gara, già in tempo di Gran Premio, ma, nonostante ciò, Vasseur sostiene che non si possano trarre conclusioni concrete.

Frederic Vasseur è il nuovo team principal della Ferrari in F1

“Penso che abbiamo fatto un buon lavoro analizzando gli elementi più importanti della vettura, ci siamo concentrati sui long run e abbiamo apportato buoni miglioramenti”, ha detto Vasseur. Vedremo dunque come andranno le cose in questa stagione 2023 di Formula 1 che è ormai alle porte. La Ferrari dopo tanti anni proverà a vincere di nuovo il campionato del mondo. La speranza e che con la nuova monoposto si sia finalmente riuscito a colmare il gap con la Red Bull mostrato lo scorso anno.