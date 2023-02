Stellantis: batterie LFP per ridurre i prezzi delle auto elettriche

Come sappiamo già da un po’ di tempo, l’obiettivo di Stellantis è quello di diventare il più grande produttore di auto elettriche in Europa nei prossimi anni. Come con altri produttori automobilistici, il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA deve competere con le politiche di prezzo aggressive di Tesla e anche di altri marchi. Il problema di cui i marchi si lamentano maggiormente quando producono auto elettriche è, ovviamente, il costo delle batterie. Ecco perché in futuro Stellantis potrebbe lanciare in Europa auto con batterie al litio ferro fosfato che costano meno delle batterie agli ioni di litio.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha dichiarato mercoledì scorso: “Abbiamo bisogno di batterie LFP e useremo LFP. Ne hai bisogno se vuoi essere competitivo nel segmento medio e produrre modelli convenienti”. Tavares ha affermato che le batterie LFP saranno utilizzate in marchi come Peugeot, Citroen, Opel e Fiat, che si occupano in prevalenza di produrre auto di segmento medio-basso all’interno del gruppo, ma non ha fornito una data precisa a proposito del debutto di questa tecnologia. Il capo dell’azienda ha anche affermato che l’unico problema riguarda la fornitura di batterie LFP.

Le batterie LFP non contengono elementi come nichel, cobalto, manganese, che sono piuttosto costosi. Ecco perché ci sono case automobilistiche di massa che invece di puntare sulle batterie agli ioni di litio si stanno lentamente rivolgendo alle batterie LFP. Inoltre, le batterie LFP sono preferite dalle case automobilistiche premium cinesi Xpeng e Nio, nonché da marchi come MG.

Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi mesi e se finalmente avremo una data precisa circa il debutto di questa tecnologia nelle auto di Stellantis in Europa. Altra cosa che ci interessa sapere è ovviamente di quanto scenderà il prezzo delle auto elettriche con questa novità.