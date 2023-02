Alfa Romeo: il 2022 un anno da ricordare

L’annuncio ufficiale dei risultati del Gruppo Stellantis per il 2022 ha confermato il completamento di un anno estremamente positivo per Alfa Romeo, che ha sostenuto il dinamico corso di Stellantis, con il marchio che ha mostrato ottimi risultati commerciali e un significativo aumento delle immatricolazioni. In particolare, le classifiche del marchio italiano in Europa sono aumentate del 22% in un mercato che ha subito una contrazione dell’11%. In termini di vendite, Alfa Romeo ha registrato progressi significativi in ​​tutti i mercati europei, mentre le performance di Portogallo (+174%), Grecia (+164%), Francia (+101%), Austria (+85%), Olanda ( +84%), Spagna (+28%), mentre nei mercati di Italia e Germania l’incremento ha raggiunto il 22%.

2022 anno fondamentale per il futuro di Alfa Romeo

Il 2022 resterà nella storia di Alfa Romeo come l’anno del Tonale, il primo C-SUV elettrificato del marchio che segna anche la sua trasformazione nell’ambito del piano “da zero a zero”, che farà di Alfa Romeo il marchio più veloce in termini di passaggio da nessuna proposta elettrificata alla vendita esclusiva di veicoli puramente elettrici entro il 2027. Allo stesso tempo, Giulia e Stelvio, anch’esse pilastri del futuro del marchio, si sono rinnovate applicando una gamma di tecnologie all’avanguardia, pur mantenendo la loro unicità. La Stelvio in particolare è stata un forte motore di crescita per il marchio nei mercati asiatici dove il modello ha registrato un aumento delle vendite del 25%.

Con un’attenzione incessante alla qualità al centro della nuova era del marchio, Alfa Romeo ha compiuto ottimi progressi anche in questo settore, con il 1° posto nel relativo sondaggio sulla soddisfazione dei clienti negli Stati Uniti di JD Power. tra tutte le case automobilistiche, per suggellare nel migliore dei modi questo percorso. Infine, nel Mondiale di Formula 1, conquistando il 6° posto nel campionato costruttori, l‘Alfa Romeo nel 2022 ha ottenuto la migliore prestazione della squadra nell’ultimo decennio.

Puntando a proseguire con altrettanto vigore anche nel 2023, Alfa Romeo affronterà le sfide del nuovo anno con la stessa audacia che dal 1910 contraddistingue il marchio e ne ha fatto un simbolo della sportività italiana.