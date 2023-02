Stellantis lancerà un nuovo ibrido plug-in 1.6 nel 2023

Arrivano novità interessanti per quanto riguarda il gruppo Stellantis. Secondo quanto trapela dalla Francia, Punch Powertrain ha avviato la produzione del suo nuovo cambio automatico. Anche questo rientra nell’ambito della joint venture Punch Powertrain PSA e-Transmissions. Chiamato e-DCS, questo cambio a doppia frizione sarà disponibile in due versioni.

Nuovo ibrido plug-in in arrivo per Stellantis

La prima, destinata ai veicoli con motre 1.2 Hybrid, sarà commercializzata da giugno su Peugeot 3008 e 5008, l’altra dedicata agli ibridi ricaricabili arriverà nel corso del secondo semestre del 2023. Ricordiamo anche che alla fine dello scorso mese di gennaio, lo stabilimento di Metz-Trémery ha prodotto le prime due trasmissioni PHEV.

L’e-DCS PHEV si caratterizza per un’architettura a 320 V e un motore elettrico in grado di fornire da 92 a 115 kW a seconda del veicolo. Denominato M1, quest’ultimo è fornito da Emotors (joint venture Nidec/PSA) e prodotto nello stesso sito di Stellantis. Questa trasmissione sostituirà gradualmente l’originale Aisin e-EAT8 e sarà alimentata da una più potente batteria agli ioni di litio (circa 20 kWh) per visualizzare un’autonomia superiore a 50 km.

Sempre secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia, questo nuovo cambio sarà associato al 1.6 PureTech, che è stato rielaborato da Opel per rispettare la norma sulle emissioni Euro 7 (luglio 2025). Punch Powertrain annuncia l’implementazione dell’e-DCS PHEV su sei veicoli nel 2023, ventitré nel 2024, trentanove nel 2025 e sedici nel 2026 all’interno del gruppo Stellantis. Il primo modello ad adottarlo sarà la nuova Peugeot 3008 intorno a novembre. Se il 1.6 ibrido plug-in è ora disponibile da 180, 225, 250, 300 e 360 ​​CV, il nuovo 1.6 ibrido plug-in sarà offerto con 200 CV sul SUV Peugeot e a quanto pare non avrà più la versione a trazione integrale.