Fiat 500 continua ad essere la city car più popolare in Svizzera

Anche quest’anno Fiat 500 e Abarth guidano la classifica delle city car più vendute in Svizzera. La 500 continua a stupire per il suo design iconico, la tecnologia all’avanguardia e l’ampia gamma di motori, inclusi elettrici, ibridi e turbo benzina. Di conseguenza, la Fiat può soddisfare tutte le aspettative dell’esigente mercato svizzero.

Fiat 500 leader tra le city car in Svizzera

Fiat è leader di mercato nel segmento delle city car in Svizzera dal 2005 e nel 2022 la Fiat 500 è stata una delle dieci auto più vendute sul mercato. Grande successo anche per la nuova variante elettrica della Fiat 500, che è stata l’ottava auto elettrica più venduta in Svizzera. La nuova 500 Elettrica combina il design italiano con tecnologie moderne come strumenti di guida digitali, infotainment da 10,5 pollici e guida autonoma di livello 2.

Per tutti gli amanti dell’outdoor, la nuova Fiat 500 elettrica è disponibile anche in versione cabriolet. In un batter d’occhio il tetto lascia il posto al cielo blu e per gli amanti della musica c’è un’edizione della nuova 500 elettrica con un sistema audio JBL che è stato sviluppato nientemeno che con il famoso cantante lirico Andrea Bocelli.

Questo dimostra la nuova strategia di elettrificazione di Fiat, che fa parte della sua storica missione di creare mobilità per tutti. Dopo il grande successo della nuova Fiat 500 elettrica in Svizzera, quest’estate la famiglia 500 si allargherà ulteriormente. La nuova Abarth 500e segnerà una pietra miliare e una svolta per il marchio Abarth, deliziando anche gli sportivi più attenti alla sostenibilità.

Abarth 500e combina lo stile con la potenza elettrica e un suono travolgente. La nuova Abarth 500 ha in serbo anche una sorpresa per gli amanti del sound del motore. Sarà la prima auto elettrica sul mercato svizzero a riprodurre l’inconfondibile sound Abarth di un motore a scoppio.