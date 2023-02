Ferrari: la prima auto elettrica sarà un SUV?

Ferrari nei prossimi anni elettrificherà gradualmente la sua gamma di super car. Nelle scorse ore il CEO della casa automobilistica del cavallino rampante, Benedetto Vigna, ha confermato ufficialmente che entro il 2025 vedremo la prima auto elettrica del marchio di Maranello. Di questa auto per il momento si sa ben poco. Le uniche cose che sono state dette a proposito del suo arrivo e che non deluderà le attese e sarà considerata una reale vettura del cavallino rampante in quanto regalerà le stesse emozioni di sempre.

Il primo modello elettrico della Ferrari sarà un SUV come Purosangue?

Secondo recenti indiscrezioni tutte da confermare è possibile che la prima auto elettrica della Ferrari possa essere un SUV. Dopo il successo di Ferrari Purosangue dunque il cavallino rampante potrebbe cercare il bis questa volta con una versione a zero emissioni. Ovviamente per il momento si tratta di semplici voci e non sappiamo cosa ci sia di vero. Tuttavia occorre riconoscere che già in passato era circolata la voce che la casa italiana stesse lavorando ad altri SUV e che il debutto di Purosangue non sarebbe rimasto a lungo il solo.

Ferrari Purosangue

Anzi addirittura si era parlato della possibilità che il produttore di Maranello potesse lanciare una famiglia di SUV. Il fatto che le vendite di Purosangue stiano andando molto bene non fa che aumentare le chance che la prima auto elettrica al 100 per cento possa essere un modello a ruote alte ma sempre nello stile della Ferrari. Ferrari che come sappiamo punterà anche in futuro su sportività, lusso e prestazioni di altissimo livello. Vedremo dunque se nei prossimi mesi arriverà qualche indizio a confermare o smentire queste voci emerse nelle ultime ore secondo cui la prima auto a zero emissioni del marchio di lusso italiano sarà proprio un veicolo di questo tipo.