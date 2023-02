Stellantis inizia il 2023 in testa in Brasile e Argentina

Arrivano notizie davvero buone per Stellantis dal Sud America. Il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares ha iniziato l’anno alla guida dei mercati brasiliano e argentino per auto e veicoli commerciali leggeri. A gennaio l’azienda ha registrato il 31,5 per cento di quota di mercato in Brasile e il 32,1 per cento di quota di vendita in Argentina. Positiva anche la performance del mercato cileno, con una quota dell’11,32 per cento. Si tratta insomma di risultati davvero molto buoni e in linea con quanto avvenuto nel 2022 e anche nel 2021.

Inizia con il piede giusto il 2023 in Brasile e Argentina del gruppo Stellantis

Tra i best seller spiccano anche i modelli Stellantis. Il pick-up Fiat Strada e Fiat Argo e Mobi, oltre alla Jeep Compass, sono tra i dieci modelli più venduti in Brasile nel mese. In Argentina, la Fiat Cronos è risultata ancora una volta essere il leader delle vendite, seguita dalla Peugeot 208. Fiat ha chiuso il primo mese del 2023 mantenendo la leadership del mercato brasiliano con una quota di mercato del 21,8 per cento e oltre 28.500 unità licenziate, con una crescita di 1,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, tre modelli Fiat sono nella top 10 tra i best seller del Paese: Strada, Argo e Mobi.

A gennaio 2023, il marchio Jeep ha venduto 8.500 unità, guadagnando una quota del 6,5% delle vendite e la sesta posizione nel mercato brasiliano. Con oltre 4.000 immatricolazioni nel mese, la Jeep Compass ha conquistato ancora una volta la leadership tra i SUV medi nel mercato brasiliano, con il 44,4 per cento tra i C-SUV. Il modello ha inoltre garantito la presenza tra i primi 10 modelli più venduti, considerando tutti i segmenti. I marchi Peugeot e Citroën hanno chiuso il mese con oltre 3.500 unità vendute e il 2,7 per cento di quota di mercato, mentre Ram ha registrato 592 immatricolazioni e lo 0,5 per cento delle vendite totali.