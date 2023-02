Stellantis presenterà due spot pubblicitari al Super Bowl 2023

Stellantis ha annunciato nelle scorse ore che sarà presente al Super Bowl 2023 con ben due spot pubblicitari. Il marchio Jeep farà il suo debutto con uno spot pubblicitario di 60 secondi durante la pausa di due minuti del secondo quarto. Il marchio Ram farà il suo debutto con uno spot pubblicitario di 60 secondi all’inizio del quarto quarto. Il gruppo automobilistico è tornato dunque ad essere presente in quello che rimane il più importante evento negli Stati Uniti, dopo un anno di assenza.

Stellantis sarà presente al Super Bowl 2023 con due spot pubblicitari di Jeep e Ram

Stellantis nella sua ultima apparizione nel 2021 aveva fatto parlare di se per aver scritturato per uno dei suoi spot niente di meno che il Boss Bruce Springsteen. Al momento non si sa molto dei nuovi sport. Si vocifera però che quello di Jeep potrebbe seguire il filone inaugurato negli scorsi anni da Bill Murray nelle vesti del famoso meteorologo del film “Ricomincio da capo”. Per quanto riguarda invece Ram al momento non si sa assolutamente nulla sul suo spot pubblicitario. Sicuramente nei prossimi giorni emergeranno maggiori dettagli in proposito a questi spot di Stellantis.

Jeep – Groundhog Day – Bill Murray

Ricordiamo che il Super Bowl 2023 si terrà nella notte tra domenica 12 febbraio e lunedì 13 febbraio. La sfida di quest’anno vedrà protagonisti Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. Si tratta della cinquantasettesima edizione della finalissima del campionato NFL. In Tv è da sempre il programma più seguito in Nord America. Le varie aziende che presentano i propri spot durante l’evento sborsano milioni e milioni pur di essere presenti. In passato Fiat Chrysler Automobiles è stata più volte premiata per i suoi spot realizzati appositamente in vista dell’evento. Vedremo dunque se anche quest’anno il gruppo Stellantis riuscirà a farsi notare per la sua originalità.