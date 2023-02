Stellantis: tante novità al Chicago Auto Show 2023

Stellantis sarà grande protagonista al Chicago Auto Show 2023, che aprirà i battenti sabato 11 febbraio al McCormick Place. Il gruppo automobilistico approfitterà di questo importante evento per esporre nuovi veicoli e concetti di Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, FIAT, Jeep, Ram Truck e Wagoneer. I partecipanti al salone dell’auto potranno anche partecipare a due esperienze interattive per i consumatori, tra cui le famose piste di prova Camp Jeep e Ram Truck Territory.

Al Chicago Auto Show 2023 tante novità saranno esposte dal gruppo Stellantis

Con l’inconfondibile design italiano e l’ingresso nel mercato dei veicoli elettrificati, Alfa Romeo Tonale, il primo C-SUV premium di Alfa Romeo, farà il suo debutto al Salone dell’Auto di Chicago. Con oltre 110 anni di tradizione e con l’evoluzione delle migliori prestazioni della categoria da due nuovissime offerte di propulsori efficienti, tra cui un ibrido plug-in con oltre 50 km di autonomia puramente elettrica e 280 cavalli. Sarà disponibile nelle concessionarie Alfa Romeo americane questa primavera.

Al Salone di Chicago 2023 Stellantis porterà anche la nuovissima Dodge Hornet, che è la new entry del marchio nel segmento dei CUV. Il nuovissimo, veloce e potente CUV arriverà nelle concessionarie questa primavera e sarà disponibile per meno di $ 30.000. Un modello Dodge Hornet R/T ibrido plug-in arriverà nelle concessionarie entro la primavera.

Il marchio Jeep porta la sua gamma 4xe elettrificata al Chicago Auto Show 2023, tra cui la Jeep Wrangler 4xe, la Jeep Grand Cherokee 4xe e l’ edizione per il 30° anniversario della Jeep Grand Cherokee 4xe. Le capacità fuoristrada del leggendario marchio Jeep sono potenziate da un’iniziativa di elettrificazione globale che sta trasformando il 4xe in un nuovo 4×4 per perseguire la visione del marchio di raggiungere la Zero Emission Freedom.

Tra i marchi di Stellantis sarà presente anche Fiat con la 500X. Ricordiamo che la casa italiana dal prossimo anno negli USA venderà solo la 500 elettrica. Infine segnaliamo la presenza anche del recente Ram 1500 Revolution BEV Concept, svelato al CES di Las Vegas agli inizi del 2023.