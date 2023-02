Stellantis: per Ralph Gilles Pelle e cromature hanno i giorni contati

Stellantis ha le idee chiare sul futuro e pensa al lancio di tante novità per arricchire le gamme dei suoi brand nei prossimi anni e rimanere leader di mercato. Ovviamente sarà importante rimanere al passo coi tempi e seguire quelle che sono le principali innovazioni a cui va incontro il settore che vive una trasformazione davvero importante. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Reuters, il capo del design del gruppo automobilistico Ralph Gilles ha rilasciato interessanti dichiarazioni.

Stellantis potrebbe rinunciare in futuro a pelle e cromature? Lo ha suggerito il capo del design del gruppo Ralph Gilles

Gilles ha detto che Stellantis pensa al futuro e per questo sta ingaggiando una serie di giovani designer di età compresa tra 20 e 30 anni che avranno il compito di portare innovazione e le nuove esigenze dei clienti che in futuro intenderanno acquistare una nuova auto. Gilles ha detto che molte cose potrebbero cambiare dato che le nuove generazioni non comprendono molte cose che piacciono tanto alle vecchie generazioni quando si parla di auto. Ad esempio Gilles ha messo in evidenza come i giovani designer non concepiscano le cromature e che quindi queste in futuro potrebbero sparire.

Stessa sorte potrebbe toccare anche alla pelle che è molti decenni è stata considerata una caratteristica di tutte le auto premium ma che in futuro al contrario potrebbe diventare un elemento che potrebbe non essere più apprezzato dai clienti. Il dirigente di Stellantis non ha detto quali materiali sostituiranno la pelle, ma molti nell’industria automobilistica stanno prendendo in considerazione alternative vegane e comunque più ecologiche, poiché sembra ridurre la sua impronta di carbonio.

Al posto delle cromature, però, un altro scintillante elemento di design sta attualmente affascinando i designer. L’illuminazione a LED gestita dal software può essere utilizzata all’interno e all’esterno dei veicoli per creare elementi di design scintillanti, come la griglia del recente Ram Revolution.

La tecnologia di illuminazione può essere utilizzata anche all’interno di un veicolo per creare un’atmosfera migliore. Jeep ha già una “modalità relax” e potrebbero essere aggiunte anche modalità produttività, social e altre per rendere le cabine dei veicoli luoghi più invitanti. Ci sono, tuttavia, buone notizie per i tradizionalisti. Gilles ritiene che l’ascesa dei veicoli elettrici potrebbe salvare le berline. Secondo il dirigente di Stellantis la necessità di rendere i veicoli più aerodinamici mette le berline in una posizione ideale per un ritorno.