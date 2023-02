Stellantis inizia il 2023 nel migliore dei modi in Spagna

Stellantis, leader commerciale e industriale in Spagna nel 2022, inizia il 2023 guidando a gennaio il mercato totale delle autovetture e dei veicoli commerciali, con 16.039 immatricolazioni dei suoi marchi commercializzati in Spagna (Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot), che rappresentano una quota di mercato del 21,8 per cento.

Stellantis inizia il 2023 guidando il mercato automobilistico spagnolo

Anche nel mercato dei veicoli commerciali Stellantis è in testa, con 3.778 immatricolazioni a gennaio (39,9 per cento del mercato). Per quanto riguarda i veicoli elettrificati (100% elettrici + ibridi plug-in), Stellantis mantiene la leadership di inizio anno, con 2.058 autovetture e veicoli commerciali immatricolati, che la mantiene in prima posizione, con una quota di mercato del 25,9 % a gennaio. Il gruppo, inoltre, guida sia il mercato totale 100% elettrico (Citroën, Peugeot e Fiat si collocano rispettivamente al primo, terzo e quinto posto della classifica) sia quello degli ibridi plug-in (Jeep è il secondo marchio in questo mercato a gennaio ). .

Il Gruppo dispone di un’ampia gamma di veicoli elettrificati che si distinguono per offrire elevate prestazioni, rispondendo alle esigenze di ogni tipo di clientela. Diversi suoi modelli sono tra i più venduti nelle rispettive categorie, come la Fiat 500e e la Citroën ë-C4, che a gennaio sono state tra i cinque modelli 100% elettrici più venduti in quel Paese. Inoltre, la Jeep Compass è il secondo modello nella classifica delle vendite di ibride plug-in in questo stesso periodo.

Allo stesso modo, Stellantis è leader di mercato nei veicoli commerciali 100% elettrici, con Citroën e Peugeot in testa alla classifica dei marchi di questa categoria a gennaio. Questi risultati rappresentano un altro passo nell’esecuzione del piano Dare Forward 2030, con l’obiettivo di diventare il leader indiscusso nell’elettrificazione in Spagna e nel mondo.