Nuova Fiat 124 Sport coupé: ecco come sarebbe in caso di ritorno [Video]

Nuova Fiat 124 Sport coupé è l’ultima creazione del designer e Architetto Tommaso D’Amico che in un video render sul suo canale di YouTube, pubblicato nelle scorse ore, ha provato ad ipotizzare quale potrebbe essere l’aspetto di questo modello, qualora la principale casa automobilistica italiana decidesse di riportarlo in vita. Diciamo subito che un modello di questo tipo non è al momento previsto da Fiat.

Un video pubblicato su YouTube ipotizza una Nuova Fiat 124 Sport coupé

Il numero uno della casa torinese Olivier Francois è stato molto chiaro e ha specificato che per il momento la sua azienda preferisce concentrarsi nei segmenti delle auto compatte che sono i più popolari in Europa con il lancio della nuova 600, della nuova Topolino e della Nuova Panda. Poi in futuro dovrebbe arrivare anche una erede di Tipo che però forse avrà un nome diverso e un design da crossover.

Per quanto riguarda la nuova Fiat 124 Sport coupé le possibilità di un ritorno sembrano essere davvero poche anche se questo video render sicuramente crea non pochi rimpianti tra i numerosi fan della casa automobilistica italiana che apprezzerebbero molto il ritorno di un simile modello nella gamma del proprio brand preferito.

Il designer ha immaginato anche come potrebbero essere gli interni di questo veicolo e anche il possibile motore identificato in un motore 2.0 turbo benzina AT8 da 250 CV con trazione posteriore e cambio automatico. In realtà se mai un simile veicolo dovesse tornare a fare capolino nella gamma di Fiat, quasi certamente sarebbe elettrico al 100 per cento, ma ovviamente sognare non costa nulla.

La vettura in questo render è ispirato alla vecchia generazione di questo iconico modello e presume l’utilizzo di materiali di avanguardia e tecnologie di altissimo livello. Vedremo se in Fiat qualcuno prenderà in considerazione l’idea di lanciare un’auto di questo tipo magari in edizione limitata come omaggio al glorioso passato di Fiat.