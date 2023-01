Stellantis sarà all’Hyvolution di Parigi l’1 e 2 febbraio

Stellantis sarà martedì 1 febbraio e mercoledì 2 febbraio al forum Hyvolution. L’opportunità di presentare i suoi Peugeot e-Expert Hydrogen e Citroën ë-Jumpy Hydrogen, ma anche di partecipare a tavole rotonde e incontrare attori del settore e potenziali clienti. Al centro della sua strategia di elettrificazione, l’idrogeno è una sfida importante per Stellantis per supportare i suoi clienti professionali nella loro transizione energetica e per contribuire al suo impegno per la neutralità del carbonio entro il 2038.

Stellantis parteciperà a questo salone, presentando i suoi Peugeot e-Expert Hydrogen e Citroën ë-Jumpy Hydrogen

L’offerta Hydrogen Stellantis è rivolta ai professionisti del “big wheeler” che hanno quindi 400 km di autonomia, con una ricarica effettuata in 3 minuti, zero emissioni e nessun compromesso sulle portate utili del mezzo (1.000 kg di portata utile). Come parte dell’esecuzione del suo piano Dare Forward 2030, Stellantis avrà una capacità produttiva annua di 5.000 furgoni di medie dimensioni dotati di celle a combustibile presso il suo sito di Hordain in Francia a partire dal prossimo anno.

Le Peugeot e-Expert Hydrogen, Citroën ë-Jumpy Hydrogen e Opel Vivaro-e Hydrogen saranno poi industrializzate sulla linea multi-energy presso il sito di Hordain, che produce già ogni giorno versioni elettriche e termiche di questo veicolo, commercializzato anche per motori classici con i marchi Opel, Fiat e Toyota. Hordain sarà la prima fabbrica al mondo a produrre un veicolo con tre diversi tipi di energia.

Per andare oltre, a fine dicembre Stellantis ha annunciato l’intenzione di entrare nel capitale di Symbio, joint venture tra Faurecia e Michelin nel campo dell’idrogeno e leader nelle celle a combustibile per il settore della mobilità. Symbio fornisce già la fuel cell presentando i suoi Peugeot e-Expert Hydrogen, Citroën ë-Jumpy Hydrogen e Opel Vivaro-e Hydrogen.

“L’idrogeno è al centro della strategia di elettrificazione dei veicoli commerciali leggeri di Stellantis. Dopo l’implementazione di una gamma completa di veicoli commerciali elettrici, siamo il primo produttore al mondo a commercializzare, dal 2021, anche una versione elettrica a idrogeno, convinti che questa tecnologia si affermerà come ulteriore risposta a emissioni zero per i clienti. ”, spiega Xavier Peugeot, Direttore della Business Unit Veicoli Commerciali. “Misuriamo l’importanza dello sviluppo di un ecosistema a idrogeno e stiamo lavorando a soluzioni globali innovative per supportare i professionisti che utilizzano quotidianamente questa tecnologia”.