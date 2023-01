Ferrari 812 Competizione di Sainz: ecco le foto

Poco prima di Natale vi avevamo parlato della Ferrari 812 Competizione di Carlos Sainz. Su Twitter era stato pubblicato un video della visita in catena di montaggio del pilota spagnolo del “cavallino rampante”, che aveva potuto ammirare in veste ormai quasi definitiva la sua nuova supercar. Oggi torniamo brevemente sul tema, perché la casa di Maranello ha pubblicato sul profilo Facebook ufficiale alcune foto del modello, in occasione della consegna.

L’esemplare destinato a Sainz si giova di un trattamento di personalizzazione eseguito dal reparto Tailor Made. Il risultato è un’opera sartoriale mozzafiato. Come già riferito nel precedente articolo, l’alfiere delle “rosse” in Formula 1 ha scelto con cura ogni particolare dell’allestimento, per regalarsi un mezzo perfettamente in linea coi suoi gusti. La carrozzeria è in tinta grigia, con inserti scarlatti e cerchi a contrasto in un tono di nero, per una miscela intrigante e misteriosa, che non passa inosservata, anche se il rosso fa un effetto migliore, a mio avviso. L’abitacolo presenta delle specifiche finemente caratterizzanti. Sulle soglie sottoporta della vettura campeggia la scritta “Smooth Operator“, soprannome del pilota.

Da grande intenditore, Carlos Sainz ha scelto un’auto sportiva coi fiocchi per impreziosire ulteriormente il suo garage. La Ferrari 812 Competizione è, infatti, un’opera d’arte a quattro ruote. La sua ingegneria tocca i vertici, come la tela prestazionale. Degna erede della F12 tdf, questa supercar porta ad un livello più alto i contenuti, già stellari, della 812 Superfast. Molto curata la veste aerodinamica, frutto di accurati studi al computer e in galleria del vento, per ottenere il più alto carico deportante. Ne deriva un’estetica specialistica e molto aggressiva, che lascia a bocca aperta. Impossibile resistere al richiamo ormonale di questa creatura del “cavallino rampante“.

Con lei il quadro prestazionale e tecnologico delle GT a motore anteriore si fa ancora più incisivo, con ripercussioni positive anche sul piano emotivo. Incredibile il sound del V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, che eroga la bellezza di 830 cavalli di potenza massima. Questo si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.5 secondi. La velocità di punta va oltre quota 340 km/h. Straordinari i tempi ottenuti in pista. A Fiorano, la Ferrari 812 Competizione completa un giro in 1’20”. La SF90 Stradale, coi suoi 1000 cavalli ibridi, non è poi così lontana.