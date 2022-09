Fiat 500X: aumenta di dimensioni e si sposterà di segmento

Fiat 500X è una delle auto più vendute tra quelle che attualmente fanno parte della gamma della principale casa automobilistica italiana. A proposito di questo modello nei giorni scorsi nuove voci hanno riguardato il suo futuro. E’ stato nuovamente confermato che la vettura avrà una seconda generazione che però sarà molto diversa dal modello attuale.

La futura generazione di Fiat 500X subirà profondi cambiamenti

La futura Fiat 500X infatti aumenterà di dimensioni per lasciare più spazio al futuro B-SUV che Fiat presenterà agli inizi del prossimo anno e che sarà prodotto su piattaforma CMP in Polonia presso lo stabilimento Stellantis di Tychy.

La nuova Fiat 500X il cui nome però potrebbe anche cambiare avrà una lunghezza intorno ai 440 cm e verrà realizzata su piattaforma STLA Medium. Stessa sorte toccherà anche alla nuova Jeep Renegade che pure per differenziarsi maggiormente da Jeep Avenger aumenterà di dimensioni. Ovviamente la futura 500X avrà solo motori elettrici visto che Fiat ha deciso di convertire la sua produzione alla mobilità 100 per cento a zero emissioni.

Per il momento non si sa altro della futura Fiat 500X. Sicuramente nel corso del prossimo anno e man mano che ci avvicineremo al suo debutto avremo ulteriori aggiornamenti su quelli che saranno le caratteristiche e le novità di questo modello che comunque continuerà ad avere un ruolo fondamentale all’interno della gamma della casa automobilistica torinese. Ricordiamo infine che il 2023 sarà un anno importante per Fiat che lancerà ben due nuovi modelli nel segmento B del mercato auto.

Il primo ad arrivare sarà un B-SUV che prenderà il posto di Fiat 500X su piattaforma CMP mentre il secondo sarà una supermini elettrica in stile Fiat Centoventi che potrebbe anche prendere il nome di nuova Fiat Panda.

Ti potrebbe interessare: Fiat Grand Fastback: l’insolito render ipotizza l’aspetto di un maxi SUV di Fiat per l’America Latina