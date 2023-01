Ferrari Testarossa: ecco come si comporta sulla neve [Video]

La Ferrari Testarossa è una delle super car più iconiche realizzate dal produttore italiano negli anni ’80 e probabilmente anche in tutta la sua storia. Le massicce strisce laterali rendono il modello immediatamente riconoscibile e il motore a 12 cilindri da 4,9 litri emette un suono meraviglioso. In questi giorni, la Testarossa vale così tanto che la maggior parte delle unità prodotte passano il loro tempo in garage.

Un video mostra una Ferrari Testarossa che drifta sulla neve

Tuttavia, questo proprietario non ha paura di guidare l’auto su strade innevate. In questo caso, le squadre di pulizia non sono passate di qui, e il risultato è stato un sacco di neve e fanghiglia. Inoltre, l’auto non ha pneumatici invernali, il che promette una guida ancora più difficile.

Il fatto è che il guidatore non spinge troppo la sua Ferrari Testarossa. Sebbene ci sia molta deriva, ciò avviene a basse velocità. Ad un certo punto, la Ferrari gira di 180 gradi mentre scende giù per la collina. La supercar è stata quindi portata al concessionario Subaru locale, i cui modelli potrebbero non sembrare così impressionanti, ma il loro sistema di trazione integrale fornisce una trazione migliore in condizioni come queste.

La clip si conclude con l’autista che fa slittare la sua Ferrari Testarossa in un parcheggio vuoto. Sembra un modo divertente per godersi il clima invernale. La Ferrari presentò la Testarossa al Salone dell’Automobile di Parigi nel 1984. Questo modello sostituì la 512 Bbi, il cui motore ora aveva quattro valvole per cilindro. La potenza del motore è di 385 CV. per l’Europa e 380 CV per gli Stati Uniti. La produzione del modello è proseguita fino al 1991, con una tiratura totale di 7.177 unità. In tanti sperano in una erede per questo modello rimasto nella storia ma difficilmente la Ferrari li accontenterà.