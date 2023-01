Stellantis: oltre 100.000 veicoli 100% elettrici prodotti nel 2022

Nel 2022 Stellantis consolida la sua posizione di leader nell’industria automobilistica spagnola. 851.661 veicoli di 16 diversi modelli di 5 marchi sono usciti dagli stabilimenti di Madrid, Vigo e Saragozza, numeri che collocano il Gruppo come primo produttore di automobili nel nostro Paese, con il 38,4% del totale di automobili prodotte in Spagna, secondo i dati pubblicato oggi da ANFAC.

Questa leadership industriale si affianca a quella commerciale, con 213.790 immatricolazioni e una quota del 22,9% del mercato totale di autovetture e veicoli commerciali in Spagna, grazie ai suoi nove marchi venduti nel nostro Paese: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat , Jeep, Maserati, Opel e Peugeot.

Per quanto riguarda l’ elettrificazione, una delle chiavi del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis è l’ unico costruttore che produce autovetture 100% elettriche nei suoi tre stabilimenti in Spagna: la Citroën ë-C4 e la ë-C4 X nel Centro di Madrid, la Opel Corsa-e nello stabilimento di Saragozza e la Peugeot e-2008, insieme al commerciale e polivalente Citroën ë-Berlingo/ë-Berlingo VAN, Fiat e-Doblò/Doblò Electric Van, Opel Combo-e Life/Combo -e Cargo e Peugeot e-Partner/e-Rifter, nel centro di Vigo. In totale, 12 modelli “zero emissioni”.

Oltre a questi veicoli 100% elettrici e alle loro versioni termiche, nel 2022 sono stati prodotti in Spagna anche i modelli Citroën C3 Aircross e C-Elysèe, Opel Crossland X e Peugeot 301. Quest’anno Stellantis supera la barriera delle 100.000 autovetture e veicoli commerciali completamente elettrici prodotti nel nostro Paese, nello specifico 112.768 unità.

In un anno segnato dal lancio di nuovi modelli come il nuovo Fiat Doblò e la sua versione elettrica e-Doblò, Stellantis Vigo è diventata leader tra le case automobilistiche spagnole, con 404.585 vetture prodotte, di cui il 14,2% del totale monta un elettrico catena di trazione. Un dato raggiunto grazie al miglioramento della qualità, della produttività e delle prestazioni operative, alla leadership nei veicoli commerciali e all’elevata domanda di Peugeot 2008 nei principali mercati europei.

Precisamente, il SUV compatto del marchio León è il modello più prodotto da Stellantis nello stabilimento galiziano, con il 17,3% della produzione del modello corrispondente alla versione elettrica Peugeot e-2008, che ne fa il veicolo a “emissioni zero” prodotto in Spagna. Stellantis Zaragoza, con 365.263 veicoli prodotti nel 2022, produce in esclusiva mondiale Opel Corsa e Opel Corsa-e elettrica, che rappresenta il 15,5% della Corsa prodotta nel 2022. Inoltre, è fondamentale nella strategia Stellantis SUV con modelli come la Citroën C3 Aircross e la Opel Crossland.

Quest’anno lo stabilimento aragonese ha festeggiato i suoi 40 anni e ha annunciato il prossimo arrivo di un nuovo modello, con versioni elettrificate, il cui riconoscimento risponde agli alti livelli di qualità, competitività e clima sociale dello stabilimento. Stellantis Madrid si distingue per il successo delle versioni elettriche di Citroën C4 e C4 X, che produce in esclusiva mondiale. Le 23.677 unità di Citroën ë-C4 ed ë-C4 X rappresentano il 29% della produzione totale di questi due modelli nello stabilimento di Madrid, che ammonta a 81.813 veicoli nel 2022.

Il raggiungimento di zero emissioni nette di carbonio entro il 2038 è un obiettivo prioritario per Stellantis, incluso nel suo piano strategico Dare Forward 2030. Per raggiungere questo obiettivo, Stellantis sviluppa un approccio a 360° che abbraccia tutti gli aspetti della sua attività. Negli stabilimenti spagnoli ciò si traduce, tra l’altro, in un impegno per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili, con la realizzazione di ambiziosi progetti di autoconsumo elettrico.

Stellantis Madrid e Zaragoza dispongono di parchi fotovoltaici che consentono di provenire da questa fonte praticamente un terzo dell’energia consumata ogni anno dalle fabbriche. Inoltre, nel 2023, l’impianto di Saragozza installerà centrali eoliche per sfruttare al meglio le 3.500 ore di vento all’anno di cui gode l’impianto. L’obiettivo è garantire l’80% del fabbisogno elettrico della fabbrica a partire dal 2024.

Da parte sua, Stellantis Vigo ha avviato la prima fase del suo impianto fotovoltaico, che coprirà il 14% del fabbisogno elettrico dell’impianto e che sarà il più grande impianto di autoconsumo solare fotovoltaico su tetto in Spagna.