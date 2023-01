Alfa Romeo presenterà la nuova C43 il 7 febbraio

Alfa Romeo è diventata l’ultima squadra di Formula 1 a confermare la data di lancio della sua nuova monoposto 2023. La nuova C43 sarà svelata martedì 7 febbraio. Il team ha confermato venerdì che l’evento di lancio si svolgerà a Zurigo, in Svizzera. Si prevede che la scuderia del Biscione si recherà quindi a Barcellona, ​​dove utilizzerà uno dei giorni di riprese consentiti per condurre una sessione di shakedown per la nuova vettura in vista dei test ufficiali pre-stagionali in Bahrain alla fine del mese.

Personaggi di spicco del team si aspettano di partecipare al lancio e incontrare i media, inclusi i piloti Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, che come sappiamo fanno entrambi parte del team del Biscione dalla scorsa stagione. Ma c’è stato un cambiamento al vertice, con il team principal Frédéric Vasseur che è partito durante la pausa invernale per assumere una nuova posizione a Maranello come capo squadra della Ferrari.

L’ex team principal della McLaren, Andreas Seidl, è entrato a far parte della società madre del team, la Sauber, come nuovo CEO prima del suo passaggio alla proprietà dell’Audi nel 2026, ma non è ancora noto se sarà anche responsabile della squadra corse.

Chiunque subentri per questa stagione, la sua massima priorità sarà affrontare i problemi di affidabilità dell’auto registrati nella scorsa stagione che hanno avuto un impatto sempre maggiore in pista la scorsa stagione. Alfa Romeo è la nona squadra ad annunciare i suoi piani di lancio per il 2023. Attualmente la prima squadra a togliere le coperture dalla vettura di quest’anno sarà la Red Bull il 3 febbraio, seguita dalla Williams il 6 febbraio.

Alfa Romeo scivola al terzo posto in ordine di marcia con il suo lancio il 7 febbraio, seguito da una pausa prima che AlphaTauri mostri la sua nuova livrea in un evento del fine settimana l’11 febbraio. La settimana successiva inizia con una doppia presentazione poiché sia ​​​​la McLaren che l’Aston Martin hanno scelto di tenere i loro eventi nello stesso giorno, con la Ferrari che svelerà la sua auto il 14 febbraio seguita da Mercedes e Alpine in date successive.

L’unico team che deve ancora rivelare i suoi piani di lancio è Haas F1. Ricordiamo infine che test pre-stagionali si svolgeranno in Bahrain per tre giorni dal 23 al 25 febbraio, con la prima gara della nuova stagione, anch’essa in programma al Bahrain International Circuit, che seguirà il 5 marzo.