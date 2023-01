Ferrari: il rinnovo di Leclerc una delle priorità di Vasseur

Il rinnovo di Charles Leclerc è una delle priorità nell’agenda di Frédéric Vasseur in vista della sua prima stagione da team manager della Ferrari in Formula 1. Il francese vuole mantenere il pilota monegasco a Maranello oltre il 2024 e sebbene manchi ancora più di un anno di contratto, gradirebbe rinnovare al più presto possibile onde evitare problemi.

Vasseur spera di far rinnovare Leclerc con la Ferrari al più presto

Leclerc si è affermato come una delle figure chiave a lungo termine della Ferrari già nel 2019, quando ha firmato un accordo quinquennale, fino alla fine del 2024. Il monegasco inizierà quest’anno la sua quinta stagione vestito di rosso e Vasseur, al suo debutto come caposquadra della Scuderia, ha tra le sue priorità il rinnovo di Charles, questo almeno secondo quanto racconta la stampa specializzata.

Il 2022 non è stato un anno facile per Leclerc, in quanto una serie di errori strategici e problemi di affidabilità gli hanno tolto la possibilità di lottare contro Max Verstappen per il Mondiale. Il monegasco ha chiuso l’anno da secondo ad Abu Dhabi, ma con la sensazione di aver raccolto molti meno punti in una stagione in cui la Ferrari ha avuto ancora una volta una macchina vincente.

Leclerc è stato forgiato come pilota alla Ferrari Academy e ha dimostrato grande fedeltà alla Scuderia. A Maranello però sarà fondamentale offrire al monegasco anche nel 2023 una macchina vincente con la quale possa raggiungere il suo obiettivo di essere campione del mondo per poter avere quel rinnovo più vicino.

Il nuovo Team Principal della Scuderia Ferrari con un giovane Charles Leclerc al debutto in Sauber Alfa Romeo

La principale ‘tentazione’ per Leclerc al di fuori della Ferrari è alla Mercedes, sempre che Lewis Hamilton non continui come pilota ufficiale dopo il 2024. Molto probabilmente il britannico rinnoverà, almeno un altro anno, ma in vista del 2025, quando lo farà già compirà 40 anni, potrebbe optare per nuove sfide e dunque i tedeschi per forza di cose dovranno iniziare a pensare ad un suo sostituto.

È improbabile che Lewis lasci prima del 2024, ma la Ferrari deve coprirsi le spalle e garantire la presenza di Leclerc nel team oltre quell’anno. A 25 anni il monegasco ha una lunga carriera davanti e vorrebbe realizzare i suoi sogni vestito di rosso, ma quello che non è disposto a fare è lasciar passare il tempo e vedere i suoi rivali sempre sul gradino più alto del podio.