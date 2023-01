Peugeot annuncia il suo nuovo team nel Regno Unito

Peugeot ha annunciato modifiche al suo team nel Regno Unito, con Adam Wood nominato Amministratore Delegato delle sue operazioni nel Regno Unito e Kristian Cholmondeley come Direttore Marketing. Sam Brandon è stato anche nominato Regional Operations & Sales Director per il marchio. Tutte le nomine hanno effetto immediato.

Wood lavora all’interno del Gruppo Stellantis dal 2021, quando è entrato a far parte come Direttore Marketing per Vauxhall. Prima di entrare a far parte di Stellantis, Wood ha ricoperto diversi ruoli presso il Gruppo Renault dopo essersi unito come laureato, avanzando fino ad assumere una varietà di posizioni tra cui Dacia Brand Director, Marketing Director, Head of Marketing Communications e Corporate Planning Manager. Wood sostituisce Julie David, che si sta trasferendo nella posizione di amministratore delegato di Stellantis Premium Brands.

In occasione della sua nomina, Wood ha dichiarato: “Il marchio sta andando sempre più rafforzandosi e sono entusiasta del nostro potenziale. Peugeot lancerà cinque veicoli elettrici nei prossimi due anni e sarà fantastico avere un ruolo nel portarli agli automobilisti del Regno Unito. Vorrei ringraziare Julie per tutto il suo duro lavoro e le auguro tutto il meglio per il suo nuovo ruolo”. Wood riporterà a Paul Willcox, amministratore delegato di Stellantis UK.

Paul Willcox ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto ad Adam nel team Peugeot UK – porta una ricchezza e una vasta esperienza nel ruolo che si rivelerà inestimabile. Non vedo l’ora di lavorare con lui per un anno entusiasmante per il marchio mentre lanciamo nuovi prodotti e continuiamo a elettrificare la gamma di modelli”.

Kristian Cholmondeley è nominato Direttore Marketing, Peugeot UK, con effetto immediato. Cholmondeley si unisce a Peugeot UK dopo aver ricoperto diversi ruoli nei team Stellantis. Dopo aver iniziato la sua carriera in Peugeot, Cholmondeley è stato di recente Head of PR per Alfa Romeo e DS Automobiles. I ruoli precedenti includono Head of Communications – DS Automobiles, Head of Business Sales – Citroën e DS Automobiles e Head of Sales Strategy – Citroën e DS Automobiles, tra gli altri. Sostituisce Steven Wass che è stato recentemente nominato direttore delle vendite per il marchio Vauxhall.

Sam Brandon entra a far parte del team dirigenziale di Peugeot come Regional Operations & Sales Director, dopo aver ricoperto numerosi incarichi sotto l’egida di FCA (Fiat Chrysler Automobiles), più recentemente come National Sales Manager per i marchi Alfa Romeo e Jeep nel Regno Unito. I ruoli precedenti includono National Product Manager Alfa Romeo e Jeep UK e ruoli regionali EMEA sia nella gestione commerciale che in quella del prodotto con il marchio Jeep.