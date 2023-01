Stellantis: forti vendite di PHEV nel quarto trimestre 2022 negli USA

Stellantis ha registrato 347.669 vendite di veicoli negli Stati Uniti durante il quarto trimestre del 2022, ovvero il 16 per cento in meno rispetto a un anno fa. Anche il volume totale nel 2022 è diminuito rispetto al 2021. Due dei marchi del gruppo, Chrysler e Jeep, sono già impegnati nell’elettrificazione e registrano una crescita piuttosto forte nelle vendite di veicoli ibridi plug-in (PHEV).

Continuano a crescere le vendite di PHEV per Stellantis negli USA

Nel quarto trimestre, Stellantis nel suo complesso ha venduto 20.350 PHEV, ovvero il 5,9 per cento del volume totale e un nuovo record trimestrale. Jeep ha recentemente registrato più di 16 mila PHEV venduti grazie all’introduzione del secondo modello – Grand Cherokee 4xe, che si è unito al Wrangler 4xe. Chrysler offre il minivan ibrido plug-in Pacifica Hybrid.

Il capo delle vendite degli Stati Uniti, Jeff Kommor, ha dichiarato: “Abbiamo visto una forte domanda per le nostre offerte PHEV di fronte alle condizioni del mercato del settore, inclusi i vincoli di produzione e un’interruzione delle parti e dei materiali in generale, che hanno influito negativamente sulle nostre vendite complessive. Le vendite della Jeep Wrangler 4xe sono aumentate del 46 per cento rispetto allo scorso anno e la nuovissima Jeep Grand Cherokee 4xe, introdotta sul mercato alla fine dello scorso anno, ha rappresentato l’11 per cento delle prestazioni della targa”.

Nel 2022, Stellantis ha venduto più di 63 mila ibridi plug-in negli Stati Uniti, il che è piuttosto sorprendente. È quasi il doppio della Toyota. A quanto pare, la Jeep Wrangler 4xe continua ad essere l’ibrido plug-in più venduto negli Stati Uniti (e in Canada).

“La Jeep Wrangler 4xe, la prima Jeep Wrangler elettrificata, rimane il veicolo ibrido plug-in più venduto in America, con 43.176 (24%) delle vendite totali di Jeep Wrangler nel 2022. Le vendite della Wrangler 4xe sono aumentate del 46 per cento anno su anno e del 22 per cento durante il quarto trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”. Altri ibridi plug-in e i primi modelli completamente elettrici di Stellantis sono all’orizzonte e sembra che il marchio diventerà gradualmente sempre più elettrificato negli Stati Uniti, forse anche più velocemente di quanto pensassimo inizialmente.