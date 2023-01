Stellantis: è sua la supermini più venduta nel Regno Unito nel 2022

Arrivano buone notizie per Stellantis dal Regno Unito. La pluripremiata Vauxhall Corsa è la supermini più venduta nel Regno Unito e la seconda auto nuova più venduta nel paese, secondo gli ultimi dati di immatricolazione delle nuove auto della Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Stellantis: la pluripremiata Vauxhall Corsa è la supermini più venduta nel Regno Unito

Con 39.910 unità vendute, la Corsa ha superato tutte le altre supermini sul mercato nel 2022 ed è stata la seconda auto più venduta del paese in assoluto. Nel 2021, la vettura di Stellantis è stata l’auto nuova più venduta nel Regno Unito, a dimostrazione della continua popolarità che il modello ha sia tra i privati ​​che tra gli acquirenti di flotte. La Corsa Electric è stata anche la piccola auto elettrica più venduta tra gli acquirenti privati ​​nel 2022.

La Corsa non è stata l’unica storia di successo per Vauxhall nel 2022. La Vauxhall Mokka è stata il secondo modello B-SUV più venduto nel paese per l’anno, con 22.176 venduti, mentre la variante completamente elettrica Mokka Electric è stata anche la seconda- il modello B-SUV elettrico più venduto, che rappresenta il 27% di tutti i modelli Mokka venduti.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “La Corsa continua ad essere una delle preferite sia dai privati ​​che dagli acquirenti di flotte, e rimane una delle auto nuove più vendute del paese. La Vauxhall Mokka si è anche dimostrata molto popolare tra i clienti del Regno Unito e mette in mostra il nostro ultimo linguaggio di design audace e puro.”

“In un anno che ha visto le immatricolazioni elettriche crescere in modo significativo, è bello vedere che anche la gamma elettrica di Opel si è dimostrata popolare tra i clienti. Quest’anno arriveranno nuovi modelli come la nuova Astra Electric e l’Astra Sports Tourer Electric, che aumenteranno ulteriormente la nostra offerta di veicoli elettrici”.

Stellantis con il suo brand Vauxhall si è impegnata a diventare un marchio solo elettrico nel 2028 ed è già uno dei pochi produttori nel paese in grado di offrire a flotte e acquirenti privati ​​un furgone elettrico su tutta la sua gamma di modelli. La Opel Corsa è disponibile sia con efficienti motori a benzina che con motore a benzina completo propulsore elettrico. La Corsa Electric è alimentata da una batteria da 50 kWh e da un motore da 136 CV (100 kW) motore elettrico ed è in grado di percorrere fino a 400 km (ciclo di prova WLTP) con una singola carica. In grado di supportare una ricarica rapida fino a 100 kW, una ricarica dell’80% richiede solo 30 minuti.