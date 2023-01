Stellantis costruirà velivoli elettrici con Archer e fornirà finanziamenti per la sua crescita

Stellantis e Archer Aviation hanno annunciato oggi un accordo per rafforzare la loro partnership e unire le forze per produrre l’ammiraglia di Archer velivolo elettrico a manovra verticale, il Midnight (eVTOL). Il gruppo automobilistico lavorerà con Archer per commissionare lo stabilimento recentemente annunciato di Covington, in Georgia, dove entrambe le società prevedono di iniziare a produrre il Midnight nel 2024. Midnight è progettato per essere sicuro, sostenibile, silenzioso e, con il suo carico utile previsto di oltre 1.000 libre, può trasportare quattro passeggeri e un pilota. Con un’autonomia di 170 km, Midnight è ottimizzato per brevi viaggi, con un tempo di ricarica intermedio di 10 minuti.

Stellantis e Archer annunciano importante ampliamento della loro partnertship

In questa partnership unica nel settore della mobilità aerea urbana, i rispettivi punti di forza di ciascuna compagnia saranno sfruttati per portare sul mercato il velivolo Midnight. Archer offre il suo team di esperti di livello mondiale in eVTOL, powertrain elettrico e certificazione, mentre Stellantis porta la sua tecnologia e le sue conoscenze di produzione avanzate, oltre a personale esperto e capitale. Questa combinazione ha lo scopo di aumentare rapidamente la produzione di aeromobili per soddisfare i piani di commercializzazione di Archer, consentendo nel contempo ad Archer di rafforzare il suo percorso verso la commercializzazione contribuendo a risparmiare milioni di dollari di costi durante il processo di lancio della produzione. L’obiettivo è che Stellantis produca in serie il velivolo eVTOL di Archer come suo produttore esclusivo.

A riprova del suo impegno, Stellantis fornirà fino a 150 milioni di dollari di capitale azionario per un possibile utilizzo da parte di Archer nel 2023 e nel 2024, soggetto al raggiungimento di alcuni traguardi aziendali che Archer prevede di raggiungere nel 2023. Stellantis desidera inoltre aumentare il suo coinvolgimento strategico in Archer con un futuro acquisto di azioni. Queste azioni, insieme agli altri elementi di questa vasta partnership, consentiranno a Stellantis di diventare l’investitore preferito a lungo termine della startup-

Carlos Tavares, CEO di Stellantis ha dichiarato: “L’approfondimento della nostra partnership con Archer come investitori strategici con piani per aumentare la nostra partecipazione dimostra come Stellantis spinga i propri limiti per fornire libertà di mobilità sostenibile, dalla strada al cielo. Supportare Archer con la nostra esperienza nella produzione è un altro esempio di come Stellantis guiderà il modo in cui il mondo si muove”.

Stellantis è un partner strategico di Archer dal 2020 attraverso varie iniziative di collaborazione e un investitore dal 2021. Durante questo periodo, la startup ha sfruttato la profonda esperienza di Stellantis nella produzione, nella catena di fornitura e nel design nei suoi sforzi per progettare, sviluppare e commercializzare il tuo aereo eVTOL.