Stellantis: ecco cosa è accaduto in Portogallo nel 2022

Stellantis ha chiuso il 2022 da leader del mercato automotive totale (autovetture + veicoli commerciali leggeri) in Portogallo con ben 51.088 veicoli venduti e una quota di mercato del 28,4% (dati ACAP), un risultato estremamente positivo che sottolinea la performance commerciale di Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot.

In Portogallo, l’azienda ha guidato anche il mercato delle autovetture (40.979 unità, 26,2% di quota) e il mercato dei veicoli commerciali leggeri (10.109 unità, 43% di quota), e i furgoni Stellantis hanno conquistato molti clienti professionali e business.

Anche in Portogallo Stellantis domina

Questo risultato riflette chiaramente la fiducia che aziende e professionisti ripongono nei veicoli delle gamme Peugeot, Citroën, Fiat, Opel e Jeep. Un ruolo particolare hanno avuto i modelli prodotti da Stellantis a Mangualde, gli stabilimenti che nel 2022 hanno avviato la produzione di un totale di quattro nuovi modelli del Gruppo. Peugeot Partner, Citroën Berlingo e Opel Combo costituiscono il trio dei furgoni più venduti in Portogallo nel 2022.

Stellantis ha conquistato anche il primo posto nel mercato portoghese dei LEV elettrificati (BEV + PHEV, ovvero ibridi elettrici e plug-in) con 6.865 unità vendute e una quota di mercato del 19,7% in questo segmento di mercato, che è quasi un quinto di questo mercato, e è stato leader nelle vendite di autovetture 100% elettriche (BEV) con 4.128 unità e una quota di mercato del 22,0%.

Stellantis è l’unico produttore presente in Portogallo a collocare tre dei suoi marchi nella top ten delle vendite (autovetture + veicoli commerciali leggeri) nel 2022: Peugeot, Citroën e Opel. Il gruppo ha anche classificato cinque dei suoi modelli tra le prime 10 auto più vendute nel paese. Queste vetture sono Peugeot 2008, Peugeot 208, Citroën C3, Opel Corsa e Fiat 500.

Nel segmento dei veicoli elettrificati (100% elettrici e ibridi plug-in), Stellantis ancora una volta guida il mercato portoghese nel 2022 con un totale di 6.865 nuovi veicoli e una quota di mercato del 19,7%. Ciò significa che, in media, praticamente un’auto LEV su cinque venduta in Portogallo proveniva dall’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares.

Il gruppo è anche al primo posto nelle vendite di veicoli 100% elettrici (BEV), con 4.128 unità e una quota di mercato del 22,0%. Con tutti i suoi marchi fortemente impegnati nell’elettrificazione, Stellantis ha sviluppato un’ampia gamma di BEV, MHEV e PHEV che si distinguono per la loro elevata efficienza, rispondendo alle esigenze di tutti i tipi di clienti. Di conseguenza, quattro modelli Stellantis sono tra le prime dieci auto elettriche al 100% più vendute in Portogallo. Si tratta di: Peugeot e-2008, Citroënë-C4, Peugeot e-208 e la nuova Fiat 500.

Anche nel mercato Plug-in Hybrid (PHEV) i marchi Stellantis stanno aumentando significativamente la loro penetrazione e nel 2022 hanno raggiunto un totale di 2.737 unità vendute e un aumento della quota di mercato al 17,1%. Molti dei suoi modelli sono tra i primi 10 PHEV più venduti nei rispettivi segmenti. Si tratta di Peugeot 3008, 308 e 508, Citroën C5 Aircross e C5 X, DS 7 Crossback e DS 4, Opel Astra e Jeep Compass.